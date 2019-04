Vetää sanattomaksi. Yritän silti. Tähtitiede on kuulunut Oulun yliopistoon sen perustamisesta lähtien. Itse olen toiminut tähtitieteen yksikössä tutkijana 25 vuotta ja ollut osaltani kehittämässä sitä galaksitutkimuksen osalta.

Vuosikymmenten saatossa Ouluun on rakennettu kansainvälisesti arvostettu tutkimusyksikkö, johon olemme viime vuosina saaneet kansainvälisten hakujen kautta loistavia nuoria tutkijoita, jotka ovat olleet valmiit pitkäaikaiseen sitoutumiseen Oulun yliopistossa. Tämä on ollut mahdollista, koska yksikköä rahoittaa niin Suomen Akatemia kuin Euroopan unionikin (Horizon2020 ITN-tohtorikoulutusverkosto).

Nyt Oulun yliopiston johto on kerralla lyönyt yksikön pirstaleiksi. Tiedotus asiasta on mestarinäyte Orwellilaisesta sanankäytöstä. Tiedotteessa kerrotaan, että ”kaikki työsuhteet siirretään osaksi suurempaa kokonaisuutta” – suomeksi sanottuna tähtitieteen yksikkö lakkautetaan. Yliopisto kertoo myös ”vahvistavansa tähtitieteen tutkimusta” vakinaistamalla määräaikaisen professuurin, ja että ”samalla taloudellista tukea suunnataan opetuspainotteisiin tehtäviin, jotka tukevat fysiikan koulutusta”.

"Kun tähän lisätään vielä päätös tähtitieteen pääaineen lakkauttamisesta, on pidetty huoli myös siitä, että tähtitieteestä kiinnostuneet opiskelijat ymmärtävät siirtyä muualle opiskelemaan."

On hyvä, että henkilöstösuunnitelma yksikön johtajan osalta lopulta pannaan täytäntöön, mutta samalla tässä myös kerrotaan, että puolet tähtitieteen ("taloudellisen tuen" antaja, ei saaja!) viroista siirretään fysiikkaan.

Määräaikaisuuksien loputtua ovea tullaan näyttämään kahdelle huippuluokan tutkijalle, jotka ovat viime vuosina kansainvälisen kilpailun kautta saaneet lähes 40 prosenttia Suomen havaintoajasta ESO:n (European Southern Observatory) teleskoopeilta. Mittaluokaltaan ESO rinnastuu fysiikan Cernin hiukkaskiihdyttimeen.

Tutkimuksen loppuminen totaalisesti romuttaa yksikön rahoituspohjan, ja samalla Oulu luopuu mittavan Suomen Akatemian kautta rahoitetun kansallisen resurssin käytöstä.

Näihin toimiin yliopisto on päätynyt mini yt-neuvotteluiden kautta, joille ei ole esitetty mitään taloudellisia tai tuotannollisia perusteluja (Kaleva 15.2./Lukijalta). Koko prosessin aikana yliopiston toimiva johto ei ole suostunut suoraan dialogiin yksikön kanssa. Oulun yliopisto on lähtenyt moraalisesti arveluttavalle tielle, missä periaatteessa minkä tahansa yksikön toiminta voidaan mielivaltaisesti ajaa alas. Kuten monessa muussa, ilmeisesti myös tällä saralla tähtitieteellä on kunnia toimia pioneerina.

Kun tähän lisätään vielä päätös tähtitieteen pääaineen lakkauttamisesta, on pidetty huoli myös siitä, että tähtitieteestä kiinnostuneet opiskelijat ymmärtävät siirtyä muualle opiskelemaan. Yksikön ei myöskään tarvitse vaivata itseään uusilla Euroopan unionin tohtorikoulutusverkostojen hakemuksilla sen jälkeen, kun korkeammasta tähtitieteen opetuksesta on luovuttu. Kysymys kuuluu: miksi itseään tiedeyliopistona pitämä laitos antaa tämän tapahtua?

Eija Laurikainen

dosentti, Oulu

