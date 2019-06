Onko juhlapuheiden aika ohi? Kun kaupunki etsii säästökohteita on varmaa, että vanhukset ovat ensimmäisten joukossa, joista säästö etsitään.

Kaikissa puheissa sanotaan, että kuntoutus ja viriketoiminta auttaa ja säästää kuluja muusta hoitopalvelusta. Näin sanotaan myös vanhuspalvelulaissa.

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta on tehnyt päätöksen ikäihmisten avopalvelujen oston lopettamisesta Oulun Palvelusäätiöltä. Oulun Palvelusäätiö tuottaa vanhusten, eläkeläisten, vammaisten ja muiden erityisryhmien asumispalveluja ja oheispalveluja. Hyvinvointilautakunnan päätös säästää vuonna 2019 noin miljoona euroa.

Nyt säästöpaineet lopettavat ensimmäisenä ne toiminnat, jotka auttaisivat kotona asumista. Ja miksi juuri ikäihmiset joutuvat taas kärsijän osaan? Näiden palvelujen käyttäjämäärä on noin 55 000 asiakaskäyntiä vuodessa.

Tämä päätös lopettaa muistiryhmät, liikunta- ja kuntopiirit. Lisäksi on kotiin kuljetettavat ateriapalvelut. Nämä kaikki ovat sitä ennaltaehkäisevää toimintaa, joita juuri pitäisi lisätä, jotta vanhukset pystyvät asumaan kotonaan pidempää. Tämä toisi niitä säästöjä.

Kaupungin perusteet lopettamiseen ovat, että palvelut eivät ole lakisääteisiä. Samalla on päätetty, että näitä palveluja ei korvata muilla hankinnoilla.

"Mutta onko siinä järkeä, että niitä toimintoja lopetetaan, jotka toimivat ja tuovat sitä hyvinvointia niille vanhuksille, joilla ei ole varaa hankkia näitä ostopalveluna."

Lisäksi ”säästöt” vaikuttavat noin 39 työntekijän työhön. Näistä osa löytää työn muista tehtävistä, mutta pelko on, että vähennystarve on noin 20–30 henkilöä. Lisäksi on joukko yrittäjiä, jotka toimivat näissä tehtävissä. Uskon kyllä, että heille työpaikat löytyvät hoitoalalta.

Mutta onko siinä järkeä, että niitä toimintoja lopetetaan, jotka toimivat ja tuovat sitä hyvinvointia niille vanhuksille, joilla ei ole varaa hankkia näitä ostopalveluna.

Palvelusäätiö kuuluu Oulun kaupungin konserniin ja palveluja myönnetään sosiaalisin perustein. Palvelusäätiön hallitukseen kuuluu enemmistö kaupungin edustajia, joita on myös hallituksen puheenjohtaja. Hän on voimakkaasti esittänyt, että toiminta jatkuisi entisellään.

On kyllä hupaisaa toimintaa säästöjen etsiminen Oulun kaupungilta. Kyllä säästökohteita näillä perusteilla, että ”laki ei määrää”, olisi helppo löytää vaikka kulttuuripääkaupunki 2026 valmistelusta tai vaikka vähentämällä niitä kaupunkipyöriä. Näitä kahta asiaa eivät Oulun vanhukset niin kovasti kaipaisi.

Oulun Palvelusäätiö tuottaa avopalveluja keskustan, Tuiran, Höyhtyän ja Rantakastellin palvelutaloissa ja Sara Wacklin-kodissa.

Risto Örling

puheenjohtaja

Eläkkeensaajien Keskusliiton

Oulun piiri ry

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.