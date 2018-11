Ilmaston lämpeneminen on tämän hetken ”kuuma” puheenaihe. Edes ilmastoskeptikot eivät kiistä ilmastonmuutosta. Erimielisyyttä on vain siitä, onko muutos ihmisen toiminnan seurausta vain maapallon luontaista, auringon toiminnasta johtuvaa, jopa tuhansien vuosien syklillä tapahtuvaa kiertokulkua. Toisaalta on myös sanottava, että polttomoottori on joukkotuhoaseiden jälkeen ihmisen keksinnöistä vahingollisin.

Oli miten tahansa, ilmasto on viime vuosikymmeninä muuttunut ja maapallon keskilämpötila on nousussa. Tämä on saanut etenkin poliitikot mainostamaan omia puolueitaan ilmaston puolesta taisteleviksi. Hyvä niin, mutta Suomessa näyttää kyllä mopo karkaavan käsistä.

Poliitikkojen puheista saa helposti kuvan, että kun Suomessa vähennetään lihan syöntiä, metsän hakkuita ja luovutaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä, niin koko maailma pelastuu.

Jokainen omilla aivoillaan ajatteleva ihminen ymmärtää, että vaikka Suomessa ei kaadettaisi yhtään puuta tai päästettäisi grammaakaan hiilidioksidia ilmaan, niin sillä ei ole promillenkaan vaikutusta maapallon ilmaston lämpenemiseen.

Pohjoismaat, Suomi mukaan luettuna, ovat jo nyt maailman huippuluokkaa ympäristönsuojelussa. Suomalaiset veronmaksajat maksavat jo nyt miljardeja vuodessa ympäristönsuojelusta. Ei tarvitse kuin mennä Välimeren maihin, niin omin silmin näkee miten siellä suhtaudutaan EU-direktiiveihin ympäristönsuojelun suhteen. Direktiivit on sananmukaisesti heitetty roskiin tien molemmin puolin kaiken muun jätteen ja muovisaasteen mukana.

Todellinen ongelma ovat valtiot, joille ympäristönsuojelu ei todellakaan ole ykkösasia. Venäjä, USA, Intia, Kiina, Afrikan maat, puhumattakaan Etelä-Amerikan poliittisen sekasorron keskellä kamppailevista maista, ovat ne, joiden toimiin tulisi puuttua.

"Kuitenkin meidän poliitikkojen olisi hyvä muistaa, että Suomi yksin ei maailmaa pelasta. Ei, vaikka kaikki alkaisimme kasvissyöjiksi ja lopettaisimme autolla ajon, lentämisen ja matkustelun."

Ilman teknologian nopeaa kehitystä muutokset noissa maissa ovat todella hitaita. Maailmanlaajuisesti näyttää olevan tärkeämpää satsata sotateollisuuteen kuin ympäristönsuojeluun. Eli poliitikoille kautta maapallon, myös suomalaisille, riittäisi todellista työsarkaa saada kehityksen suunta koko maapallolla muuttumaan.

Suomi on teknologian huippumaita ja uusia innovaatioita ympäristön suojelemiseksi löytyy ja niitä tulee myös markkinoida maailmalle. Kuitenkin meidän poliitikkojen olisi hyvä muistaa, että Suomi yksin ei maailmaa pelasta. Ei, vaikka kaikki alkaisimme kasvissyöjiksi ja lopettaisimme autolla ajon, lentämisen ja matkustelun.

Lisäksi on hyvä muistaa, että Suomi on pitkä maa ja niin kauan kuin koko maa on asuttuna, ajoneuvoja tarvitaan kulkemiseen, tavaroiden kuljettamiseen ja kaikkeen elämiseen. Polttomoottorin korvaaja odotellessa pidetään Suomi siistinä!

Markku Lämsä

Kuusamo

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.