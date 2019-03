Esimerkiksi Itä-Lappi on jäänyt mopen osalle vaikka sieltä on useita kansanedustajia( ainakin kaksi). Mediasta päätellen he eivät ole kiinnostuneita alueensa kehittämiseen vaan aika ja kiinnostus menee Hallitusta haukkuessa, josta on vain haittaa. Ihmisten kannattaisi havahtue, eikä äänestää enää ääriliikkeen edustajaa vas, koska hänen kykynsä rajoittuu ideologiansa tyydyttämiseen ja jopa naapurin auttamiseen enemmän.