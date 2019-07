"Suomen kanta EU:ssa on ajaa vakaata ja pitkäjänteistä maatalous- ja maaseutupolitiikkaa."

Entisenä maatalon poikana, en luota Suomen ministereihin ja päättäjiin maataloudesta Eu-pöydissä. Enkä tarvitse joka vuotista ylisanojen sävyttämää kirjoitusta siitä, että mitä on saatu aikaan, kun kokonaiskuvasta näkee, että mitä on todella saatu aikaan. Suomessa tilat vähenevät ja kannattavuus tiloilla pienenee koko ajan.

Tulevaisuuden trendi on se, että emme tarvitse minkäänlaista biotaloutta, jos meillä ei ole maataloutta ollenkaan. Tilojen kehitys näyttää siltä, että näin on. Ministeri tässä hehkuttaa omia ja muiden tekemisiä, mutta missä tulokset esimerkiksi kannattavuuden parantamiseen. Missä pakotteiden purkamiseen erityissäännöllä Suomelle ja jne. ? Missä elintarviketuotantoketjun selkeyttäminen ja tarkastelu niin, että maataloudellekin jää jotakin käteen? Milloin Suomi siirtyy näistä Eu-teoista todelliseen Suomen maatalouden tilanteen parantamiseen? Keskustapuolue on ollut aika monta vuosikymmentä hallituksessa ja Suomi EU:ssa, ja joka vuosi on Suomen maatilojen elinehdot kaventuneet entisestään. Nämä ovat ne teot, joista ministeri Lepän tulisi kertoa. Tämä hehkuttaminen ei saa minulta kannatusta, kun todelliset teot puuttuvat.