Tätä menoa suomen pinta-ala on suurimmalta osin erämaata mihin ei valvonta ulotu. Lapissa ja itä-suomessa pohjanmaalla on jo paljolti pieniä kyliä tai kuntia jossa saa vapaasti tehdä mitä mieleen tulee vain mielikuvitus on rajana. Päättäjien aluepolitiikka ja joukkohysteria jossa raha ja keskittäminen on ratkaiseva tekijä on ajanut suomen alueet autoksi jossa hyljätyt talot ja koulut ovat ympäristön kauhistus ja turismin puheenaihe.

Ilmeisesti suomalaiseen politiikkaan kuulu hyljätä oma maansa alueet ja ajaa ihmiset kaupunkiyhdyskuntiin jossa voi hallita ja valvoa kansalaisiaan kuten ennen kommunsimin ihannoimassa ajassa. Onko Marxilaisuus sittenkin ihanne suomalaisessa yhteikunnassa.