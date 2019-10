Norjan verotutkimuskeskuksen johtajan Guttorm Schjelderup painotti (HS 8.10.) riippumattoman verotutkimuksen tärkeyttä.

Schjelderup nostaa esille, kuinka poliitikot kuuntelevat rikkaiden ja monikansallisten yritysten lobbareita veroja koskevassa päätöksenteossa, koska heillä ei ole käytössään riippumatonta asiantuntemusta. Tästä on seurannut monia ongelmia, kuten esimerkiksi hyvätuloisten verosuunnittelun lisääntymistä, mikä Schjelderupin mukaan tulee johtamaan pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle tärkeän veropohjan rapautumiseen.

Schjelderup on täysin oikeassa. Rikkaiden ja suuryritysten etua ajavien lobbareiden vaikutusvallan kasvu kansallisessa päätöksenteossa on vakava ongelma. Sen ehkäisemiseksi Norjassa perustettiin verotutkimuskeskus, jonka tehtävänä on tarjota riippumatonta vero-osaamista maan päättäjille.

Myös Suomeen tulee perustaa verotutkimuskeskuksen kaltainen elin tukemaan päätöksentekoa ja rajaamaan lobbareiden vaikutusvaltaa, muuten edessämme tulee todennäköisesti olemaan hyvin synkkä tulevaisuus hyvinvointivaltion rahoituspohjan rapautuessa.

Suomalaisesta verolainsäädännöstä löytyy useita hyvätuloisia suosivia huojennuksia. Esimerkiksi yrittäjävähennys ja listaamattomien yritysten osinkoverotuksen huojennus, joita markkinoitiin lobbareiden toimesta pk-yrittäjien tukemisena, ovat todellisuudessa hyödyttäneet kaikkein hyvätuloisimpia yhteiskunnan menettäessä verotuloina satoja miljoonia euroja vuodessa. Tähän tulokseen on tullut myös yritystukien karsimista pohtinut työryhmä, joka on ehdottanut näiden verohuojennusten poistamista.

"Myös Suomeen tulee perustaa verotutkimuskeskuksen kaltainen elin tukemaan päätöksentekoa ja rajaamaan lobbareiden vaikutusvaltaa."

Perustettavan verotutkimuskeskuksen tehtävä ei olisi vain löytää lisää rahaa verotuksen avulla, vaan auttaa päättäjiä löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Kuinka esimerkiksi rahoitamme palvelut yhteiskunnassa, jossa työelämässä olevien määrä laskee väestön ikääntyessä? Onko tarpeen kitkeä verosuunnittelua tai laajentaa veropohjaa? Asiantuntijoiden osaamiseen perustuvalla verotuksen kehittämisellä varmistetaan hyvinvointivaltion rahoitus tulevaisuudessa.

Tehokas verotus on myös oikeudenmukaista. Vaikein tehtävä tulee varmasti olemaan kansainvälisten suuryritysten vaikutusvallan kasvun ja verosuunnittelun ehkäiseminen digitalisoituvassa maailmassa. Verosuunnittelun estäminen on reilua pieni- ja keskituloisia kohtaan, joiden taakkaa hyvinvointivaltion rahoittamiseksi voidaan tällöin keventää.

Suomen pääministeri Antti Rinteen sanoin "veroja ei makseta vain veronmaksun vuoksi, vaan siksi, että yhdessä rakentamamme hyvinvointivaltio nimeltä Suomi toimisi.” Oikeudenmukainen, kestävä ja tehokas verotus hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi on jokaisen suomalaisen etu. Tämän tehtävän toteuttamiseksi päättäjillä tulee olla käytössään riippumatonta vero-osaamista päätöksenteossa, ja juuri siksi Suomeenkin tarvitaan Norjan mallin pohjalta oma verotutkimuskeskus.

Janne-Pekka Niemimäki

Demarinuorten liittohallituksen jäsen

Oulun Demariopiskelijoiden puheenjohtaja

