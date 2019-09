Syyskuun alussa alkoi koko urheiluyhteisön yhteinen Seurasydän-kampanja. Suomen Olympiakomitean, Liikunnan aluejärjestöjen ja lajiliittojen koordinoiman kampanjan myötä nostetaan esiin seurojen tekemää työtä ja sen merkitystä meille kaikille.

Yksi kampanjan hienoimmista hetkistä koetaan 24. syyskuuta, jolloin vietetään seurapaitapäivää. Tuolloin kaikki saavat luvan kanssa pukeutua oman seuransa paitaan, takkiin tai muuhun asusteeseen koulussa, töissä tai vapaalla. Koko suomalainen urheilu- ja liikuntakansa saa näyttää laajuutensa ja suurimman voimansa, yhteisöllisyyden.

Urheiluseuroista puhuttaessa voi tulla mieleen huippu-urheilu ja niiden sankaritarinat. Näiden menestystarinoiden taustalta kuitenkin löytyy lähes aina paikallisen urheiluseuran päivittäiset kohtaamiset ihmisten välillä. Seuroissa rakennetaan pohjaa urheilumenestykselle, mutta ennen kaikkea seuroissa opetellaan tärkeitä elämäntaitoja, toisten kohtaamista ja itsensä löytämistä.

Seurojen tekemä työ on tärkeää myös kansanterveyden kannalta. Meistä monet liikkuvat seurojen järjestämissä harjoituksissa, osallistuvat seurojen kuntoilutapahtumiin ja kokevat elämyksiä seuraamalla seurojen järjestämiä kilpailuja. Seurat tuovat terveyttä, hyvinvointia ja sisältöä elämäämme. Saamme kiittää seuroja paljosta!

Entä jos seuroja ei olisi? Siirtyisimmekö silloin amerikkalaiseen malliin, jossa kaupalliset tahot pyörittävät vapaa-ajan toimintaa ja seuratoiminnasta tulisi vain harvojen yksinoikeus? Mielestäni kyseinen malli on yleistymässä myös Suomessa ja tulee yleistymään edelleen, etenkin jos seurojen merkitystä ei huomioida ja yhteiskunnallinen arvostus niitä kohtaan ei kasva. Samaan aikaan myös seurojen pitää elää ajassa ja kehittyä ympäristönsä mukaisesti.

"Seuroissa toteutetaan ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa, virkistävää, palauttavaa ja ennen kaikkea, hauskaa ja mukavaa toimintaa, jolla on suuri merkitys kansallemme."

Olen kuullut monia esimerkkejä seurojen merkityksestä haastavissa elämäntilanteissa olleille ihmisille. Milloin seura on toiminnallaan auttanut nuorta saamaan otteen elämästä ja milloin seura on ollut se yhteisö, jossa on jaettu yksilön suuret surut ja ilot. Näitä koskettavia kertomuksia Suomi on täynnä ja se kertoo mielestäni siitä syvimmästä ja suurimmasta seurojen merkityksestä.

Suomalaisissa seuroissa on yli miljoona jäsentä, ja se on paljon. Pelkästään Oulun kaupungin asukkaista noin neljäsosa, eli noin 50 000 henkilöä, on seurojen jäsenenä. Hienoa, että noin moni on löytänyt yhteisön, jossa viihtyy. Sillä oli kyseessä lajinsa tähtiseura, pieni kyläseura, kaupungin suurseura tai mikä tahansa siltä väliltä, seurat ovat merkittäviä toimijoita yhteiskunnassamme. Lisäksi jokaisen yksilön kannalta seura on tärkeä yhteisö, jonka voimaa ei voi väheksyä.

Seuroissa toteutetaan ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa, virkistävää, palauttavaa ja ennen kaikkea, hauskaa ja mukavaa toimintaa, jolla on suuri merkitys kansallemme. Minulle ja sinulle. Toivottavasti olet mukana Seurasydän-kampanjassa tekemässä sitä näkyväksi.

Marko Keskitalo

seurakehittäjä

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

