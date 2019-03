Sote-uudistusta on jatkettava ripeästi ja siinä on palattava sen alkuperäisiin tavoitteisiin. Sote-uudistuksella lähdettiin integroimaan sosiaalitoimen ja terveydenhuollon peruspalveluita.

Taustalla oli oululainen tutkimustieto, jonka mukaan 10 prosenttia asiakkaista koostuu 81 prosenttia soten kokonaiskustannuksista.

Itä-Suomen yliopiston tutkimus osoittaa tämän palvelutarpeen kasautuvan jo teini-iässä. Jos ja kun näitä ihmisiä halutaan auttaa ja kustannuksia hillitä, tämä ryhmä tarvitsee erityishuomion.

Suurimmalla osalla heistä on sekä sosiaaliseen selviämiseen että terveyteen liittyviä ongelmia. Jos sote-järjestelmä ei ota koppia molemmista palvelutarpeista, tila ei parane ja kustannuksia kertyy.

Toinen alkuperäinen tavoite oli vahvistaa perusterveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän terveydenhoidon asemaa. Tavoite oli, ja pitää olla, arjessa tarvittavien palveluiden tasavertainen ja laadukas tarjonta koko maassa.

Kun henkilön hoidon tarve on arvioitu, on kohtuullista päästä lääkärin vastaanotolle viikon kuluessa. Lääkärin vastaanoton tarpeen voi arvioida sairaanhoitaja ja kun kyseessä on tuki- ja liikuntaelimistön vaiva, fysioterapeutti. Mielenterveysongelmissa luonteva ensikontakti on sairaanhoitaja tai psykologi.

Sotessa merkittävä osa kustannuksista, yli kolmannes, koostuu vanhuspalveluista. Kaikkien ikääntyvien on saatava ihmisarvoinen hoito, hoivan eettisistä periaatteista ei saa tinkiä.

Eurostatin tilaston mukaan suomalaisilla miehillä terveitä ja toimintakykyisiä vuosia kertyy 59 ja naisilla 57. Kun elinajan ennuste on miehillä 79 ja naisilla 84 vuotta, raihnaisia vuosia kertyy molemmille sukupuolille parisenkymmentä. Jos nyt ei panosteta ponnekkaasti ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon, väestön ikääntyessä järjestelmä ei tule kestämään tätä rasitusta.

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen on asialistan kärjessä. Toimivat tietojärjestelmät mahdollistavat paitsi toimintojen ja toimijoiden sujuvan integraation, myös toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin.

Sotessa on jatkuvasti arvioitava saavutetaanko toiminnalla sille asetetut tavoitteet ja millä kustannuksilla. Tärkeää on seurata myös kansalaisten tyytyväisyyttä palveluihin ja henkilökunnan työtyytyväisyyttä.

Sote on peilikuva sitä tuottavasta henkilökunnasta ja sille osoitetuista resursseista. Sote-uudistuksen seuraavassa vaiheessa on turvatta henkilöstön asema. Henkilöstön aito kuuleminen ja hyvä, kannustava johtaminen. Lisää käsipareja tarvitaan.

Itsensä periaatteen mieheksi kuvaava Juha Sipilä kirjoittaa vaalikirjassaan ”Suurten uudistusten valmisteluun kannattaa ottaa oppositio mukaan. Näin voidaan valmistelussa ottaa huomioon myös mahdolliset tulevat hallituspohjien muutokset.” Ettei sieltä alta pilkottaisi myös vähän tekopyhyyttä ja herkkähipiäisyyttä.

Jatkossa sotea on valmisteltava parlamentaarisesti. Samoin valmistelun on pohjattava tutkittuun tietoon silloin kun sitä on käytettävissä. Sipilän suhde tutkittuun tietoon; ”Tutkimukseen ja koulutukseen tehdyt säästöpäätökset tuntuivat moneen muun kohteen ohella ikäviltä. Jälkikäteen arvioiden alkuvaalikaudesta oli täysin oikea päätös perata julkista tutkimusrahoitusta”, tuntuu oudolta.

Suomen terveydenhuolto on tutkimusten mukaan Euroopan huippua. Sote-uudistuksen jatkotyö on kohdistettava korjausta tarvitseviin osiin. Kaikki se mikä sotesta toimii nyt hyvin, saa jatkaa hyvää tekemistä.

Hannu Kokki

Kuopio

