No olihan paljon hypeä. Yksikään järjestelmä ei tule olemaan tekoäly"pohjainen" vielä aikoihin, mitä se sitten tarkoittaakaa . Tekoäly on vain se osa järjestelmää, joka analysoi kerätyt tiedot ja voi sen perusteella tehdä löydöksiä tai antaa suosituksia. Se, että tiedot kerätään näppärästi kansalliset vaatimukset täyttävällä tavalla ja että niihin pääsevät käsiksi vain asiaankuuluvat tahot helposti, myös koneellisesti, on ensimmäinen vaihe, joka on vielä puolitiessä.

Tekoälyä käytetään toki jo nyt pienempien ongelmien ratkaisussa apuna, mutta oikeasti kyseessä on vielä vain markkinamiesten termi, jolla voi uunottaa ostajaa maksamaan ihan hitosti liikaa samasta kuin ennenkin.