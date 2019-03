Eli ei muutettaisi mitään. Kuusi suurinta kaupunkia eivät ole koko Suomi. Niiden väestöpohja riittää Sotelle, mutta pitää ajatella koko maata. Suomi on ainoa EU-maa, jonka Sote on vielä kuntapohjalla. Jäämme koko ajan kilpailijamaista jälkeen. Terveydenhuollon digitalisaatio potilastietojärjestelmineen ei onnistu kuntapohjalta. Sote on tehtävä 18 maakunnan tai 5 yliopistosairaalapiirin pohjalle. Kolmen miljardin säästöt ja se potilastietojärjestelmä ovat must juttuja!