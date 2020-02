Kalevassa on viime päivinä ollut esillä huoli sosiaalityön ja lastensuojelun tilasta Oulun seudulla. Yhdistyksemme, Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n jäsenet työskentelevät laajasti sosiaalialalla eri tehtävissä kunnissa, kuntayhtymissä, järjestöissä ja yksityisten palveluntuottajien palveluksessa Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Tunnistamme sosiaalialan asiantuntijoina työn tekemiseen liittyviä vakavia kuormitustekijöitä kaikilla sosiaalihuollon sektoreilla. Jäsenemme työskentelevät liian usein jaksamisen äärirajoilla, isojen asiakasmäärien ja organisaatiolähtöisten reunaehtojen paineistamina. Mahdollisuudet kohtaavaan asiakastyöhön ja riittävään asiakkaan tilanteeseen paneutumiseen ovat usein puutteelliset ja liian usein riittämättömyyden taakka jää yksittäisen työntekijän harteille.

Talentia Oulun seutu ry:n hallitus on erittäin huolissaan, jos kuntatalouden kiristyminen ohjaa kunnan johtavia viranomaisia vaatimaan työntekijöitä toteuttamaan työtään ammattieettisten periaatteiden vastaisesti. Pidämme niitä organisaatioita vastuuttomina, jotka ottavat työntekijöitä puhutteluun tilanteissa, joissa työntekijät pyrkivät toteuttamaan viranomaisvastuulla olevia lakisääteisiä tehtäviään ja toteuttamaan ammattieettisesti kestävää työtä, kohtaamaan asiakkaitaan ja järjestämään heille tarvittavia palveluita.

Miten muutetaan vääristyneitä työolosuhteita kestävämmiksi? Työntekijöiden lakisääteinen keino ja velvollisuus on tehdä tarvittaessa sosiaalihuoltolain mukainen epäkohtailmoitus toiminnasta vastaavalle taholle. Tavoitteena on, että asiakastyön epäkohdat ja niiden uhat tulisivat tietoon nopeasti ja niihin voitaisiin puuttua riittävän ajoissa.

"Peräänkuulutamme kuntapäättäjiltä aktiivisuutta kuulla ja ottaa selvää tilanteesta ja työntekijöiden mahdollisuudesta toteuttaa työtään riittävän turvallisissa työskentelyolosuhteissa."

Olemme huolissamme siitä, että epäkohtailmoitusten määrä on valtakunnallisesti kasvanut ja samalla valvonta on usein jäänyt ennalta suunnittelemattomaksi jälkikäteisvalvonnaksi.

Epäkohtailmoituksen tarkoitus on turvata erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyvän hoidon ja huolenpidon toteutuminen. Vastuussa olevan tahon on reagoitava epäkohtailmoituksiin ja vääristyneiden toimintatapojen on muututtava.

Organisaatioiden johtajien ja poliittisten päättäjien kuntaorganisaatiossa tulee olla vastuunkantajina työntekijöiden rinnalla. Peräänkuulutamme kuntapäättäjiltä aktiivisuutta kuulla ja ottaa selvää tilanteesta ja työntekijöiden mahdollisuudesta toteuttaa työtään riittävän turvallisissa työskentelyolosuhteissa.

Meidän työntekijöiden tukena myös ammattijärjestömme Talentia on tärkeässä roolissa. Muutoksen aikaansaaminen on mahdollista, mutta nyt tarvitaan korjaavia toimenpiteitä.

Minna Kaltio

puheenjohtaja

Tuula Kivistö-Pyhtilä

Talentia Oulun seutu ry:n hallituksen puolesta

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.