Electronic Frontier Finlandin puheenjohtaja Leena Romppainen kommentoi (Kaleva 9.4./Lukijalta) Kalevan 5.4. julkaisemaa pääkirjoitusta EU:n tekijänoikeusdirektiivistä.

Pääkirjoitus käsitteli monipuolisesti direktiivistä esitettyjä näkemyksiä ja kiteytti oivallisesti direktiivin ytimen – oikeudenmukaisuuden lisäämisen alustapalveluissa.

Mepeille ja Kalevalle antamansa kriittisen palautteen ohella Romppainen nosti esille kaksi merkittävää asiaa: direktiiviin liittyvän kuluttajanäkökulman ja alustapalveluiden ennakkosensuurijärjestelmän.

Direktiivi parantaa sisältöjen tekijöiden, kustantajien ja tuottajien mahdollisuuksia saada Googlen ja Facebookin kaltaisilta alustayrityksiltä korvauksia sisältöjen hyödyntämisestä verkkopalveluissa.

Korvaukset ovat tarpeen uusien sisältöjen rahoittamiseksi, sillä sisältöjen ammattimainen tuottaminen ei ole ilmaista. Mitä elinvoimaisempia eri sisällöntuotantoalat ovat, sitä laajempi ja monipuolisempi on kuluttajien saatavilla oleva tarjonta. Direktiivi tukee näin kuluttajien etua.

Romppaisen esittämä huoli kuluttajien asemasta ja sensuurista liittynee ennen kaikkea pelkoon siitä, että alustayritykset virittäisivät palvelunsa poistamaan luvattomien sisältöjen ohella myös nettimeemien kaltaisia laillisia sisältöjä.

Sensuuria ei kukaan toivo, eikä tekijänoikeusdirektiivi sitä vaadi. Oikeudenhaltijoiden ja alustayritysten yhteisenä etuna on rakentaa mahdollisimman toimiva järjestelmä oikeuksista sopimiseksi. Suomessa tähän on hyvät edellytykset, sillä oikeuksista on totuttu sopimaan tekijänoikeusjärjestöjen avulla, kun käytettävien oikeuksien määrä on suuri.

Alustayritysten oikeudelliset riskit on mahdollista minimoida hyödyntämällä niin sanottua sopimuslisenssijärjestelmää. Lakiin sisällytettävän sopimuslisenssisäännöksen nojalla tekijänoikeusjärjestön antama lupa sisältöjen käyttöön kattaa kaikki oikeudenhaltijat, jotka eivät käyttöä erikseen ole kieltäneet. Tätä mahdollisuutta kannattaa kansallisessa lainvalmistelussa arvioida.

Uhkakuvien viljelyn sijasta on aika siirtää katse eteenpäin ja hakea rakentavalla vuoropuhelulla toimivia ratkaisuja.

Satu Kangas

johtaja, elinkeinopolitiikka

Medialiitto

