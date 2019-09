Olen käynyt silloisen kansakoulun Mieluskylällä 60-luvulla. Meitä oppilaita oli tuolloin sadan kieppeillä.

Mieluskylä oli silloin ja on myös nykyään virkeä kylä, josta on keskustaan 10 km, Oulaisiin on 20 km.

Järkyttyneenä luin mediasta kyläkoulun lopettamisesta.

Ilmolan kirjoituksen jälkeen ihmettelen vielä enemmän.

Tekeekö Haapaveden päättäjät saman virheen, kuin asuinpaikkunnallani Ylivieskassa. Homekouluja korjattiin vuositolkulla aina uudestaan. Nyt niitä pannaan maantasalle ja rakennetaan uusia. Tilanne on kestämätön meille veronmaksajille.

Haapavedellä on terveitä kyläkouluja. Ei niitä saa lopettaa, vaan toimintaa tulee jatkaa näissä kouluissa.

Luin myös Haapaveden sairaalan vuodeosaston lopettamisesta !

Monena päivänä olen pähkäillyt mihin päätös perustuu ?

Uusi kotihoitomuoto ei millään tavoin voi korvata akuuttia vuodeosastoa. Riittääkö henkilökuntaa kotia, yksinäiselle saattovaiheessa olevalle kuolevalle potilaalle, leikkauspotilaille, sydänpotilaille jne. Onko Haapaveden päättäjillä tarkoitus säästää ja siirtää ko.potilaat naapurikaupukien vuodeosastolle, jotka jo nyt ovat täysiä.

Haapaveden valtuuston ja hallituksen jäsenet, teidät on kuntalaisten mandaatilla ja luottamuksella valittu tekemään viisaita päätöksiä.

Kyläkoulujen ja sairaalan vuodeosaston lopettaminen eivät niitä ole.

Toivottavasti haapavetiset nousette "barrikaadeille". Uskon, että hyvin harva kannattaa kansaisten elämisen huonontavia päätöksiä.

Käyn Haapavedellä usein. Pidän kaupunkia kehityskykyisenä virkeänä paikkana.

Mahdollisten päätösten jälkeen voin sanoa "kuka viimeisenä sammuttaa valot".