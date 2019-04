Perin kummalliselta vaikuttavat vuoden alussa voimaan tulleen uuden tulorekisterin säädökset liikuntaa ja lasten kilpaurheilua järjestävien seuratoimijoiden kannalta. Oletetaanko vapaaehtoistyötä tekevillä, lasten ja nuorten liikuntaharrastusta ja heille kilpailutoimintaa järjestävillä seuratoimijoilla olevan loputtomasti aikaa ja energiaa, pakko sanoa, myös tyhjänpäiväiseen!

Nyt pitää lasten ja nuorten eritasoisista kilpailuista saaduista palkinnoista kilpailun järjestäjän tehdä ilmoitus tulorekisteriin. Ihan oikeasti, ohjeissa sanotaan, että kaikkien tavarapalkintojen arvo on ilmoitettava. Vain jotain mitaleja tai muuta sellaista ei tarvitse ilmoittaa. Ei auta, vaikka kyseessä olisi miten nuori lapsi tahansa. Jos hän saa hiihtokisoista palkinnokseen vaikkapa sauvat tai mukavan kokoisen pehmonallen, palkinnon antajan on ilmoitettava palkintojen arvo lapsen henkilötunnuksella tulorekisteriin. Ilmoitus on tehtävä viiden päivän sisällä.

Kisoissa voi onneksemme vielä olla mukana useita satoja palkittavia lapsia ja nuoria. Otan esimerkin. Alueen yrittäjät ja liikelaitokset ovat hyväntahtoisesti luovuttaneet kilpailujen järjestäjälle vaikkapa kolmesataa erilaista palkintoa jaettavaksi kisoissa lapsille ja nuorille kannustuksena terveessä harrastuksessaan.

Onko juuri tosi, että kisojen järjestäjä joutuu palkintojenjaossa organisoimaan kirjanpitoarmeijan kokoamaan satojen lasten ja nuorten henkilötunnukset, jotta heidän saamiensa palkintojen arvo saadaan ilmoitettua uuteen tulorekisteriin. Onko kenelläkään edes oikeutta kysyä alaikäisten henkilötunnuksia?

Kilpailunjärjestäjien resurssit huomioiden tällaiseen ei kenelläkään lasten ja nuorten sarjoja kisoissaan ohjelmassa pitävillä seuroilla ole aikaa, eikä voimia.

Olen itse ollut järjestämässä vuosien varrella useita satoja kisoja, joissa on pidetty mukana nuorten sarjoja. Tähänkö se loppuu? Mikäli tuollaiset jaetut ohjeet kaikessa hulluudessaan pitävät paikkansa, lienee selvää, että tulorekisterisäädökset omalla tukahduttavalla tavallaan lopettavat lasten ja nuorten palkitsevan ja kasvattavan kilpaurheilun.

On edesvastuutonta tehdä säädöksiä tuhoamaan arvokasta vapaaehtoistyötä tekevien lasten ja nuorten liikuntaa ja kilpaurheilua ylläpitävien seurojen toimintaa. Sitä ei pidä tällaisella byrokratialla tukahduttaa. Eivät myöskään vaalilupauksiin kuuluneet byrokratian ja normien purkutalkoot voi tällaisia olla. Parempia ohjeita tulorekisteriin odotellessa.

Kari Kyrö

liikuntaneuvos

Inari

