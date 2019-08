Janne Koskela kirjoitti (Kaleva 27.8./Lukijalta) jokaisen lapsen oikeudesta yhteen harrastukseen ja kyseli mitä toimia maan hallitus on tehnyt.

Parasta aikaa kunnat voivat hakea erityisavustusta, jolla tuetaan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamista liikuntaseuroissa. Valtion tämän vuoden talousarviossa tähän on osoitettu miljoona euroa. Kunnille myönnettävien avustusten haku on käynnissä 19.8.–30.9. Avustusta haetaan aluehallintovirastosta.

Avustusta voidaan myöntää kunnille, jotka jakavat ne kohdeavustuksina paikallisille liikuntaa järjestäville seuroille ja yhdistyksille. Kunnan edelleen jakamalla avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden lasten tai nuorten liikunnan perustoimintaa. Perustoimintaa on lasten tai nuorten viikoittainen harrastaminen seuran tai järjestön ohjatussa liikuntatoiminnassa.

Ensi vuoden budjettiesityksessä on esitetty määrärahaa liikunnan harrasteryhmiin kouluissa ja seuratuen korotusta kahdella miljoonalla eurolla.

Janne Koskela, Liisa Jurmu (22.8./Lukijalta) ja Pauli Miettinen (12.8./Yläkerta) ovat nostaneet tämän tärkeän asian esille.

Koskela esittää, että kouluilla järjestettäisiin koulupäivän jälkeen monipuolisia harrasteryhmiä ja tilat olisivat maksuttomasti järjestäjien käytössä. Oulussa on ollut 90-luvulta alkaen alle 18-vuotiaiden kaupungin liikuntatilat maksutta seurojen ja nyt myös höntsäryhmien käytössä.

Kaupungin terveysliikuntarahaa kohdennetaan esimerkiksi maksuttomien liikuntatapahtumien järjestämiseen, avoimiin maksuttomiin perheliikuntaryhmiin ja höntsäryhmien ohjaukseen. Tämä määräraha tarvitaan myös ensi vuoden budjettiin. Samanlainen kohdeavustus pitäisi kehittää myös kulttuuriavustuksiin.

Lisäksi kaupungin työllisyyspalvelut rahoittaa kahdeksan liikuntaneuvojan oppisopimustyösuhteen. He sijoittuvat neljälle suuralueelle ja toteuttavat juuri matalan kynnyksen liikuntatoimintaa alueilla.

Toimin Lintulammen asukasyhdistyksen puheenjohtajana ja vapaaehtoistyössä. Saimme rahoituksen alueellisen kerhotoiminnan pilotin toteuttamiseksi Teuvo Pakkalan ja Lintulammen koulujen oppilailla.

Kerhoon on ilmoittautunut 40 innokasta oppilasta. Osa on kerhossa jokaisena arkipäivänä ja osa muutaman päivänä viikossa. Kerhoissa on monipuolista harrastetoimintaa, keskiviikkoisin 3–4 luokkalaisten sählykerho ja tiistaisin ryhmässä liikuntaa ohjaa meidän liikuntaneuvoja.

Järjestämme maksuttomia perheliikuntaryhmiä, muskaria, perhekerhoa sekä loma-aikoina päiväleirejä. Lisäksi järjestämme erilaisia maksuttomia liikuntatapahtumia. Viikko sitten oli Lintulampikisa, joka on järjestetty jo 22 kertaa. Innokkaita 1–8-vuotiaita osallistujia. Sentit ja sekunnit eivät olleet tärkeitä, vaan liikunnan riemu. Kisassa jaettiin 114 kultamitalia.

Kannustan muitakin järjestöjä ja asukasyhdistyksiä kehittämään lasten- ja nuorten harrastetoimintaa.

Tuija Pohjola

liikuntaneuvos

valtion liikuntaneuvoston jäsen

kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsen (sd.)

Oulu

