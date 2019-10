Itse sairastuin hometiloissa ja nyt on sitten hajuherkkyys. Alkaa olemaan aika toivotonta tämä oleminen. On muuten aika vaikea olla kaupassakin kun joku rouva on lotrannu pullollisen hajuvettä. Meillä on tämän huonon rakentamisen takia melkoinen ongelma tulevaisuudessa. Tulee olemaan paljon porukkaa työkyvyttömyyseläkkeellä. On se hassau seurata, että rakennuttajat tekee rakennuksia joita aletaan korjaamaan heti valmistuttua ja raha juoksee. Toisten tekemiä rakennusvirheitä korjataan ja raha virtaa.