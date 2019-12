Se mitä ruokit, se kasvaa, on Cherokee-intiaanien viisaus. Nyt kun laskeudumme keskitalven juhlakauden aikaan, on hyvä hiljentyä pohtimaan tuota intiaanien ajatusta.

Mitä ruokin ajatuksillani, puheillani ja teoillani? Jokainen ihminen tuntee vihan ja rakkauden väkevät voimat. Hyvä on pohtia, ruokinko vihaa vai ruokinko rakkautta?

Viime vuosina, erityisesti viime kuukausina, on ollut vahva vihasta ja vihamielisyydestä kumpuava viritys julkisuuden puheissa ja kirjoituksissa. Tiedetään, että niin viha kuin rakkaus muuttavat ihmistä, suhteita ja suhtautumista ihmisiin, asioihin ja ilmiöihin.

Mitä tapahtuu ihmiselle, joka ruokkii vihaa? Viha myrkyttää ihmisen mielen, se sammuttaa empatian ja alkaa tuhota ihmisessä asustavan ihmisyyden. Viha on väkevä voima, se vahingoittaa ja pahimmillaan myös tuhoaa kohteensa.

Rakkaus on voimista väkevin, sanotaan. Se saa ihmisen katsomaan toisen ihmisen suuntaan lempeäsi ja myötätuntoisesti. Se saa ihmisen katsomaan arvostavasti muiden eläväisten ja myös luonnon suuntaan.

Jos rakastan, arvostan ihmisoikeuksia, joiden tunnustaminen saa minussa lähimmäisenrakkauden tunteet ja teot esiin.

Jos rakastan, arvostan tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja olen solidaarinen. Haluan toimia niin, että kanssaihmiset mahtuvat samaan kuvaan kanssani. Haluan kirjoittaa myös yhteistä tarinaa heidän kanssaan.

"Jos annan lahjaksi rakkautta, todennäköisesti saan vastalahjana rakkautta."

Joskus ihmisillä on kiire rakkausasioissa. Kiireestä ei rakkauden asioissakaan hyvää seuraa. Kiireessä rakkaus astuu helposti sivuun ja muuttuu vihaksi. Rakkauden etsijälle voi tulla houkutus hyväksikäyttää kohdettaan ja asettua tuomariksi. Monille isänmaata rakastaville on viime vuosina noin saattanut käydä.

Näin joulun aikaan tulevat mieleeni monet kristityt, joilla on ollut kiire hakeutua suorinta tietä Jumalan seuraan. Monista heistä on tullut oikeassa olijoita, jotka ovat ottaneet oikeuden tuomita lähimmäisiään. He ovat kiirehtiessään unohtaneet, että ensin heidän tulisi etsiä Jeesus, joka olisi hyvä opas tielle, joka vie uskovan Jumalan luokse, sen Jumalan, joka on rakkaus.

Elämässä lahjan vaihto on tärkeä asia. On hyvä miettiä, annanko lahjaksi vihaa vai rakkautta. Jos annan lahjaksi rakkautta, todennäköisesti saan vastalahjana rakkautta. Sellainen maailma on hyvä, jossa on paljon rakkautta ilmassa.

Olen kuullut, että tänäkin jouluna Joulupukki suosittelee antamaan lahjaksi rakkautta... Ja viimeiset sanat tässä asiassa Jukka Itkosen Pate Eettisen testamentista lainaan: Voi hyvät ystävät: Rakastakaa!

Voitto Kuosmanen

Rovaniemi

