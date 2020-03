Koronaviruksen aiheuttama kriisi koettelee koko maailman tavoin myös Pohjois-Pohjanmaata. Virus on terveydelle vakava uhka ja sen vaikutukset ovat moninaiset. Suomen hallitus on vedonnut kansalaisiinsa, että kaikki noudattaisivat poikkeuslakien ohjeistusta ja välttäisivät lähikontakteja.

On selvää, että kriisin hoidossa ihmisten terveys ja hyvinvointi ovat etusijalla. Talouselämä on myös suurissa vaikeuksissa maailmanlaajuisesti viruksen takia. Suomen hallitus on toiminut asian suhteen ja laskenut liikkeelle 15 miljardin euron tukipaketin yritysten ja työntekijöiden tilanteen helpottamiseksi.

Valtiovalta on myös kertonut olevansa valmis uusiin toimiin viimeistään tulevassa kehysriihessä. Hallitus ja oppositio ovat tehneet saumatonta yhteistyötä kriisin taltuttamiseksi.

Kuntasektorilla tarvitaan myös toimia koronakriisin taittamiseksi.

Vetoamme, että kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat mahdollisuuksiensa mukaan tukisivat paikallista elinkeinoelämää ja tavallisia ihmisiä hankalassa tilanteessa arjen keskellä.

Toimeen on tartuttu jo useissa kunnissa. Esimerkiksi Kuusamon kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle yhteensä yli miljoonan euron lisärahoitusta työllisyyspalveluihin, yritysten kehittämiseen, elinkeinoelämän jälleenrakennukseen ja epidemian aiheuttamien henkisten vaikutusten hoitamiseen.

Raahessa kaupunginhallitus puolestaan päätti muun muassa aikaistaa kaupungin tälle vuodelle suunniteltuja hankintoja ja suosia hankinnoissa lait huomioiden paikallisia yrityksiä sekä myöntää helpotuksia kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokranmaksuun niiden yritysten osalta, joille on koitunut koronakriisistä suuria taloudellisia ongelmia.

Julkisen sektorin toimien lisäksi jokainen meistä voi kantaa kortensa kekoon koronan vaikutusten minimoimiseksi.

Otetaan vakavasti valtiovallan elämäämme väliaikaisesti rajoittavat ohjeet ja määräykset. Suositaan jatkossa entistä enemmän paikallisia palveluita ja tuotteita ja mikä tärkeintä, tuetaan toinen toisiamme.

Nyt jos koskaan on aika puhaltaa yhteen hiileen kotimaakunnassamme.

Olli Kohonen

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto, puheenjohtaja

Jussi Ylitalo

Pohjois-Pohjanmaan Keskusta, puheenjohtaja

Tomi Kaismo

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus, puheenjohtaja

Mika Pietilä

SDP Oulun piiri puheenjohtaja

Seppo Sorvari

Oulun vaalipiiri Vihreät, puheenjohtaja

Ahti Moilanen

Pohjois-Pohjanmaan Perussuomalaiset, puheenjohtaja

Leena Askeli

Kristillisdemokraatit Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun piiri, puheenjohtaja

Jari Pirinen

Pohjois-Pohjanmaa Siniset, puheenjohtaja

