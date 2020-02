Arkielämä on jokaisella sitä että pitää tulot ja menot tasapainossa. Jos on vakituinen työ, se on kuitenkin suhteellisen helppoa, ellei ole mitoittanut elämäänsä väärillä mittareilla ylivarojen elämiseksi.

Ei sairaanhoitajan tulotasolla tietenkään naapureita kateelliseksi saada, mutta ei kannata itsekään naapuria kadehtia.

Jos on pahasti tulot ja menot epätasapainossa kannattaa miettiä ammatinvaihtoa. Opiskelukin on helppoa, kun omalla paikkakunnalla on esim insinöörikoulutusta ja sinne helppo päästä.

Ei ay-liike eikä kansalaissympatia tuosta hädästä pelasta.

Ps. ja kun niitä korkeakoulutettuja keski- ja pienituloisia ammattilaisia Suomessa riittää, pienempituloisia kuin sairaanhoitajat.