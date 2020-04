Oulun keskusta on niin pieni, että siellä liikkumisen hoitaa kävellen. Parkkialueet kaupungin ulkopuolelle ja hop on hop off- liikennöintiä pikkubusseilla; hyppäät kyytiin ja kyydistä pois missä haluat. Muutaman euron päivälippu tai liikkeiden sponsoroimaa liikehdintää. Outoa hommaa, kun jokaisen pitää päästä kauppaliikkeen oven eteen parkkiin ja sitten ostetaan kuukausilippu kuntosalille. Ja sinnekin pitää päästä omalla autolla;)