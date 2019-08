Tornionjoella on tavattu aiempaa enemmän oudosti käyttäytyviä, niin kutsuttuja zombilohia. Voi kysyä, onko syy pyydä ja päästä -kalastus, joka on vapaa-ajankalasta­jien muoti-ilmiö? Lohta väsytetään ja päästetään takaisin. Turismin nimissä tapahtuva vapaasti ja kaikkialla tapahtuva kalan kiusaaminen vaikuttaa haitallisesti kalaan.

Nyt ammattikalastajatkin on pakotettu osin pyydä ja päästä -kalastajiksi. Kyse on säädöksistä, ei huvin vuoksi lohen kiusaamisesta. Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) jatkoajatus on ollut, että villit lohet vapautettaisiin aina rysistä ja istutetut, rasvaeväleikatut lohet otettaisiin.

Jos näin käy, niin ei tarvitse tutkijan vikaa: zombien määrä räjähtäisi. Kun lohi jää pyydykseen tai koukkuun kerran tai useammin ja vapautetaan, se kärsii. Vaikutukset näkyvät ehkä vasta veden lämmetessä. Tulee zombeja, kai joku tautikin?

Ennen kuin MMM tai Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö (SVK) alkavat vaatia uusia rajoituksia kalastukselle, on syytä tarkastella kalastusta kokonaisuutena. Pyydä ja päästä -kalan kiusaajia pidetään muita parempina. Verkolla voi saada lähiruokaa, kalaa meillä olisi ja pitäisi kalastaa enemmän, mutta SVK haluaa rajoittaa verkkokalastusta kaikissa vesissä.

Suomalaisten silakka pyydetään avomereltä virolaisten hyödyksi. Hylkeet joutuvat tulemaan rannoille kalastajien kiusaksi. Uusi ilmiö on hylkeiden nousu jokeen. Kala ei saa olla joellakaan rauhassa, lienee lisäsyy zombeihin.

Rannikkokalastus on vaikeuksissa, kalastaja uhanalainen. Kuka alkaa kalastajaksi, kun kaikin tavoin suojellaan hylkeitä ja merimetsoja ja kalastukselle tehtaillaan uusia rajoituksia?

On ilmoitettava, milloin lähtee tai tulee kalalta, onko ja mitä saalista. Sakkoja tulee järjettömistäkin aiheista.

Zombilohien yhteydessä tulee miettiä myös käytännön (järjen) vastaisia säädöksiä, kalastajarekisteröintiä, kiintiöintiä, verkkorajoitusta kaikkialla, pyydä ja päästä -kalastusta.

On ymmärrettävä, että kalastaja tuo kotimaista vähähiilistä, ympäristöystävällistä, lähiruokaa kuluttajille.

Kalalaki ja SVK eivät enää tunnista kotitarvekalastusta, vaikka se on osa järkevää kalakantojen käyttöä ja käyttöä, myös ympäristötyötä.

Lohta pyydetään ja päästetään, Tornionjoella lohta on ollut enemmän kuin aiemmin on tiedetty. Tässäkö syy, että poikkeavasti käyttäytyviä lohia on enemmän?

Lohi-zombit ovat pieni osa kalataloutta, MMM, ELY, Luonnonvarakeskus ja Ruokavirasto selvittävät. Löytyykö vastauksia myös järkevään kalastojen hyödyntämiseen?

Risto Tolonen

Ii

Osuuskunta Team Kala

