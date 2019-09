Korkea rakentaminen muuttaa kaupunkikuvaa voimakkaasti. Olemme tottuneet tiettyyn kerroskorkeuteen varsinkin keskustassa, joka on Oulun vanhimpia osia. Kaupunki saa kehittyä, mutta viihtyisyyden ja juurevuuden on kuljettava mukana.

Oulun keskustaan tarvitaan lisää asuntorakentamista, ja neliöitä myös lapsiperheille, jotta keskikaupunki on myös elävä keskusta. Asumista voidaan kuitenkin lisätä muutoinkin kuin rakentamalla korkeita pistetorneja hajasijoitettuina sinne tänne. Matala ja tiivis rakentaminen voi olla yhtä tehokasta kuin korkea.

Pidän korkean rakentamisen periaatteiden ehdotuksessa siitä, että keskustan tiettyjä alueita on rauhoitettu korkealta rakentamiselta perustelluin syin. Olemassa oleva kaava mahdollistaa Vänmannin saareen korkean 22-kerroksisen tornin. Alkuperäisessä suunnitelmassa torni on ajateltu julkiseksi tilaksi eli virastotaloksi. On aivan eri asia, onko tila julkinen vai yksityinen. Nykyisissä suunnitelmissahan tavoitellaan jälkimmäistä.

Oulu on muuttunut 1960-luvusta ja Pikisaari on merkittävä osa kaupunkimme elävää kulttuurihistoriaa. Enpä usko, että tänä päivänä Jaatisetkaan enää suunnittelisivat moista tornia nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Vaikka kaava tornin pääkirjaston viereen mahdollistaakin, se ei tarkoita, että sellainen on pakko rakentaa. Nykyinen suunnitelma rikkoo mielestäni Jaatisten suunnitelman alkuperäisen hengen, kun julkisen rakennuksen sijaan paikalle halutaan asuin-/hotellirakennus.

Jos mietityttää, kuinka hyvin 22-kerroksinen torni Vänmannin saareen sopii, kannattaa piipahtaa Sokeri-Jussin patiolla, nostaa katse taivaalle ja ihmetellä niska kenossa, millainen maiseman muuttaja siinä vastarannalla saattaisi kököttää.

"Asumista voidaan kuitenkin lisätä muutoinkin kuin rakentamalla korkeita pistetorneja hajasijoitettuina sinne tänne."

Helsingin kaupunkikirjasto Oodia ylistetään ja se on juuri myös palkittu, ja täysin ansioista. Oodi on tuonut kirjastotoimen uudelle vuosituhannelle, mutta säilyttänyt samalla ytimensä, kirjat ja lukemisen.

Oodi tarjoaa uudenlaisia palveluita, joita ei ole perinteisesti kirjastoissa nähty. Ompelukoneenkin voi lainata tai ommella paikan päällä, ja silti tilaa löytyy myös hiljaiseen työskentelyyn.

Kun museo- ja tiedekeskus Luuppia nyt suunnitellaan ja tavoitellaan kulttuuripääkaupungiksi, niin sijoitetaan Luuppi Vänmannin saareen tornin sijaan. Tehdään Ouluun pohjoisen ylistys kulttuurille ja lisätään elinvoimaa rakentamalla Vänmannin saareen kirjaston ja teatterin toimintaa vahvistava kulttuuri-, museo- ja tiedekeskus. Korkeatasoisen arkkitehtuurin ei tarvitse taivaita hipoa.

Kaavoja voidaan muuttaa, myös korkeasta matalaan. Näin tapahtuu muun muassa maailman suosituimmassa matkailukohteessa Pariisissa, jossa korkeaa puretaan ja rakennetaan tilalle ihmisen kokoista kaupunkia. Siellä halutaan rakentaa omaleimaista kaupunkia, ei kopiota jostain toisesta suurkaupungista. Pariisihan on rakentamiskorkeudeltaan Oulun mitoissa. Rakennetaan rohkeasti Oulua, jonka perusta on historiassa ja katse tulevassa.

Marjo Tapaninen

rakennuslautakunnan jäsen (vihr.)

Oulu

