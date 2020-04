Elämme maailmanlaajuisesti haastavaa ja hyvin poikkeuksellista aikaa COVID-19 viruksen levitessä ympäri maailmaa. On jo käytännössä huomattu, että riski väkivallan käyttöön kodeissa lisääntyy, kun ihmiset viettävät tavallista enemmän aikaa kotona.

Näin tapahtuu myös ikääntyneiden kodeissa. Jos lähisuhteissa on jo aikaisemminkin ollut mukana väkivaltaa, se voi nousta jälleen pintaan poikkeuksellisissa oloissa. Sosiaalisesti eristetymmän elämän viettäminen voi nostaa pintaan uusiakin vaikeita tunteita ja tilanteita.

Monet ikäihmisten käyttämät palvelut ja toiminnat ovat sulkeutuneet pandemian rajoitusten takia. Päivätoiminnat, kerhot ja harrastukset ovat tauolla. Oulun kaupunki keskeytti myös vuorohoidon järjestämisen poikkeustilan ajaksi hidastaakseen ja estääkseen viruksen leviämisen ikääntyneiden keskuuteen.

Monelle omaiselle läheisen osallistuminen harrastetoimintaan, päivätoimintaan tai vuorohoitoon on kullanarvoinen apu arjessa jaksamisessa. Oulun kaupunki on huomioinut tilanteen ja lisännyt ikääntyneiden omaishoitajaperheiden mahdollisuuksia kotihoidon palveluihin.

Huoli omaishoitajien ja ikäihmisten jaksamisesta ja selviytymisestä on vanhustyössä juuri nyt suuri. Perustarpeiden täyttämisen lisäksi tarvetta on paljon myös psykososiaaliseen tukeen. Tätä tukea voimme kaikki antaa kohtaamistemme ohessa viestimällä sitä, että tästäkin selvitään. Voivottelu ei ole auttavaa, mutta tärkeää on myös kuulla ikäihmisten viestiä arjen ongelmakohdista ja tarjota niihin toimivia ratkaisuja.

"On jo käytännössä huomattu, että riski väkivallan käyttöön kodeissa lisääntyy, kun ihmiset viettävät tavallista enemmän aikaa kotona."

Kunnissa ja kaupungeissa apua tarjoavat tahot pyritään kokoamaan yhteen. Kuntalaisia lähestytään koteihin monen kanavan kautta: soittamalla, tarjoamalla sähköisiä palveluita ja paperisia esitteitä.

Auttajatahot ja toimijat ovatkin nyt etulinjassa kohdatessaan kotona olevia ikääntyneitä. Heiltä odotetaan nyt taitoa ja rohkeutta tunnistaa tilanteita ja reagoida haastaviin tilanteisiin. Heiltä odotetaan kykyä osata kuulla ja nähdä sekä jakaa tietoa siitä, että apua lähisuhdeväkivaltaan löytyy myös näinä poikkeuksellisina aikoina.

Turvakodit toimivat normaalisti. Turvakotiin voi hakeutua myös ikääntynyt lähisuhdeväkivallan uhri. Tänä aikana on hyvä soittaa etukäteen turvakotiin ennen sinne hakeutumista. Pohjoisen Suomen turvakodit löytyvät Kainuusta, Oulusta, Raahesta ja Rovaniemeltä.

Nollalinja on auttava puhelin lähisuhdeväkivaltaa kohtaaville. Nollalinja kuuntelee ja auttaa ammattilaisvoimin kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Nollalinjalle soittaminen on ilmaista. Apua ja ohjausta annetaan niin ammattilaisille kuin lähisuhdeväkivaltaa kohtaaville kansalaisillekin.

Oulun Seudun Mäntykoti ry:n Kotiväki-hankkeessa työskennellään kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden ikääntyvien parissa. Hanke on osa STEA-rahoitteista valtakunnallista Elämänote-ohjelmaa, jota koordinoivat Ikäinstituutti ja Vanhus- ja Lähimmäispalvelunliitto Valli ry.

Huolensa ikäihmisen pärjäämisestä voi viedä eteenpäin myös tekemällä huoli-ilmoituksen. Huoli-ilmoitus tehdään kunnan tai kaupungin vanhustyöstä vastaavalle työntekijälle soittamalla tai sähköisten palveluiden kautta. Oulussa huoli-ilmoituksen voi tehdä ikäihmisille suunnatun Aino-neuvonnan kautta.

Apua huoliinsa saa myös hyvinvointikeskuksista ja järjestötoimijoilta. Huolensa kanssa ei epidemian aikanakaan kannata jäädä yksin tai odottamaan parempia aikoja. Apua on tarjolla.

Marjaleena Kyllönen

Riitta Vesala

Kotiväki-hankevastaavat

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.