630 km neljässä tunnissa ei ole mahdotonta junalle, jonka suurin nopeus on 200 km/h radalla, jolla saa kulkea 200 km/h. Jos lasketaan keskinopeus 90 % maksiminopeudesta, 6 pysähdystä 5 min, menee juuri 4 tuntia. Nyrkkisääntönä kaukojunapysähdys on 3 minuuttua, risteysasemalla 5 minuuttia eli siinä on muutama minuutti ylimäräistä.

Neljän tunnin junalla olisi siis 10 % pelivaraa. Nykyisellä radalla ja kalustolla se ei ehkä riitä. Siinä ei ole varaa pysähtyä odottamaan kohtaavaa junaa. Varmuus edellyttää ainakin kaksoisrataa Oulu-Liminka sekä Parkanon kohdalla 20 km, jos Seinäjoen ja Tampereen välillä kulkee junia tunnin välein. Jos junat kulkevat muulla aikataululla, tarvitaan enemmänkin kaksoisrataa.

Tärkeintä on siis kaksoisrata, koska yksöisrata vaatii enemmän varmuusvaraa. Pendolino kulkisi 220 km/h jos rata ja aikataulut sen sallisi. Rataa pitää myös korjata routavarmaksi, missä sitä ei ole vielä tehty. Ongelmia on erityisesti Tampereelta eteenpäin, siis etelään.

Olen itsekin ollut junassa, joka näytön mukaan kulkee 210 km/h (Parkanon radalla) ja heilui vähemmän kuin pikajuna Kemistä Rovaniemelle.

Nopeus on kuitenkin junan tärkein kilpailuvaltti suhteessa autoon ja bussiin ja merkittävä kilpailutekijä lentokoneeseen verrattuna. Aikataulun nopeuttaminen on tuonut runsaasti uusia matkustajia.