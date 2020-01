Jos kylttiä ei näe tai sitä ei viitsi katsoa ennen parkkeerausta, voi sen kävellen käydä katsomassa. Molemmissa tapauksissasi merkinnät ovat täysin selvät, ja sakot näin ollen oikeutetut.

Miten mielestäsi tällainen pysäköinti info toteutetaan, se jäi epäselväksi kirjoituksesta. Kävelläänkö johonkin kopille, joita on rakennettu joka parkkipaikalle, ja joihin jokaiseen on palkattu työntekijä. Eikö tämä tulisi lopulta kaupungille kalliimmaksi ja pysäköijälle kävely matka pitemmäksi kopille kuin siihen kyltille. Kyltit ovat yksiselitteisiä ja ne opetetaan autokoulussa.

Peltolassakin on joka arkipäivä tämän vuoden puolella ollut sakotettuja autoja. Tienvarsipysäköinti on muuttunut vuoropäiväiseksi luultavasti aurauksen takia. Varmaan heistäkin tuntuu epäreilulta maksaa pysäklintivirhemaksu, mutta sellaista elämä on, ja muistaapa seuraavalla kerralla tarkistaa mihin voi pysäköidä.