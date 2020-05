Oulua kutsutaan aiheesta Suomen pyöräilypääkaupungiksi. Laaja pyöräverkosto onkin meillä huippuluokkaa. Kevyen liikenteen väylät on viitoitettu ja merkitty selvästi niin, että pyöräily keskustan ulkopuolella sujuu juohevasti.

Ongelmiin törmätään keskustassa, jossa tosin on viime aikoina tehty pyöräilyä selkeyttäviä ratkaisuja. Kuitenkin pääosalla kaduista merkinnät ovat ristiriitaisia. Osa jalkakäytävistä on sallittu myös pyörille, mikä on johtanut siihen, että pyöräilijät ovat vallanneet kaikki jalkakäytävät. On syntynyt sekasotku, jossa jalankulkijoiden turvallisuus vaarantuu ja epäviihtyvyys kaupungilla lisääntyy.

Jalkakäytävän ja pyörätien yhdistäminen ei toimi keskustassa. Keskustan kadut eivät ole samanlaisia kevyen liikenteen väyliä kuin lähiöiden jalka- ja pyörätiet. Kaupungilla jalankulkijalla on oltava mahdollisuus käveleskellä kaikessa rauhassa joutumatta väistelemään pyöräilijöitä.

Pyöräilijät eivät joko osaa tai viitsi käyttää heille tehtyjä uusia väyliä. Esimerkiksi Hallituskadun ajoradan reunassa on uusi pyöräväylä, kun taas jalkakäytävä on merkitty vain jalankulkijoille. Silti pyöräilijöitä pujottelee surutta jalankulkijoiden seassa – välittämättä edes selvästi merkityistä ajosuunnista.

Holtiton pyöräily on huono tapa, josta on päästävä eroon. On kuitenkin muistettava, että osasyynä pyöräilijöiden sekoiluun on paikoittain epäselvä tai epäjohdonmukainen liikenteen ohjaus keskustan kaduilla. Syytä näyttäisi olevan sekä sysissä että sepissä!

Kesäkuussa voimaan tuleva liikennelaki sisältää velvoitteita myös pyöräilijöille. Kalevankin esittelemien uusien merkkien omaksuminen tulee olemaan vaikeaa, kun vanhoistakaan ei juuri piitattu. Tässä sääntöjen ja merkkien muutosvaiheessa olisi oikea hetki tehdä laajalla rintamalla tehokas opastus- ja valvontaoperaatio pyöräilykulttuurin kohentamiseksi.

Operaatioon olisi saatava mukaan ainakin poliisi, Liikenneturva, Oulun kaupunki, koulut ja tiedotusvälineet.

Mallia voi hakea vaikkapa Hollannin tai Tanskan pyöräilykulttuureista. Oulun pyöräilypääkaupungin arvo edellyttää paitsi kiitettävää pyöräilyverkostoa, myös esimerkillistä liikennekäyttäytymistä.

Eero Niku

Oulu

