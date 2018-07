Tämä on avoin kirje Pyhäjoen kunnanhallitukselle ja -johtajalle.

Terveystarkastajan lausunnon mukaan Pyhäjoen Saaren koulun sisäilmassa ei ole terveydensuojelulain 1§ mukaista terveyshaittaa aiheuttavaa tekijää tai olosuhdetta. Koululta on otettu materiaalinäytteitä, ilmalaskeumanäytteitä, VOC-näytteitä ja tehty rakenneavauksia. Kolmessa materiaalinäytteessä ylittyi Asumisterveysohjeen mukainen raja-arvo.

Sosiaali- ja terveysministeriön sisäilmaohje mainitsee nimeltä seitsemän terveydelle haitallista kosteusvaurioon viittaavaa mikrobisukua, ja näistä kolmea on löytynyt koulun kellarista. Näiden lisäksi useammasta koulun puolelta otetusta materiaalinäytteestä on löytynyt aktinomykeettejä eli sädesieniä ja/tai kosteusvauriosta indikoivia mikrobisukuja.

Näiden löydettyjen mikrobisukujen seassa oli myös sellaisia, joiden tiedetään olevan toksiinisia ja terveydelle haitallisia, vaikka raja-arvot eivät ylittyisikään.

Juurisyitä sille, miksi nämä vanhat kosteusvauriot ovat alun perin syntyneet, ei ole selvitetty eikä kaikkia vanhoja vaurioituneita rakenteita ole poistettu. Kun olosuhteet muuttuvat suotuisammiksi, mikrobit alkavat jälleen lisääntyä. Ja jopa kuivuneena mikrobikasvustot aiheuttavat oireita.

Vuosien 2016–2018 välisenä aikana on Saaren koululla tehty paljon korjaustoimenpiteitä. Korjaustoimenpiteiden valmistuttua keväällä 2018 tehty oirekysely paljasti 71 oppilaan oireilevan tyypillisiä sisäilmaoireita.

Lisäksi henkilökunnalle alkuvuodesta 2018 tehty Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely osoitti, että työympäristöhaitta ja työhön liittyvä oireilu on Saaren koululla tavanomaisesta poikkeavaa ja suurempaa kuin vertailuryhmässä.

Lähes puolet henkilökunnasta on ilmoittanut työhön liittyvästä viikoittaisesta oireilusta ja osa on joutunut siirtymään toiseen rakennukseen töihin.

Teitä on lähestytty kuntalaisaloitteella, jonka allekirjoitti 554 kuntalaista, teitä on lähestynyt koulun henkilökunnan jäseniä omalla vetoomuksellaan, ja teitä on lähestynyt kymmenen kunnanvaltuutettua, kaikki pyytäen väistötiloja joko kaikille tai suurimmalle osalle Saaren koulun oppilaista ja henkilökunnasta.

Silti te Pyhäjoen kunnanhallitus ja kunnanjohtaja olette sitä mieltä, että Saaren koulu on terve ja turvallinen. Te päätitte, että koulu ylipaineistetaan, vain oireilevat oppilaat sijoitetaan sivukylän kouluille, ja vain yläkoulun oireileville oppilaille hankitaan 3–4 väistötilaa.

Ette ota huomioon sitä, että nyt vielä oireettomat lapset ja henkilökunnan jäsenet altistuvat edelleen samoille epäpuhtauksille, mitkä ovat jo aiheuttaneet oireita 27 prosentille oppilaista ja lähestulkoon 50 prosentille henkilökunnasta.

Puhumattakaan siitä, että koulurakennus on sairastuttanut niin oppilaita kuin henkilökuntaa jo vuosien ajan, osan jopa pysyvästi. Nyt kesällä tehdystä ylipaineistuksesta toivotaan helpotusta sisäilmaongelmaan, vaikka sillä saavutetut tulokset ovat joidenkin tutkimusten mukaan heikkoja.

Arvoisat päättäjät, Pyhäjoella on paljon hyvää. Valitettavasti Saaren koulun tilanne ei ole hyvä.

Toivommekin, että Saaren koulun tilanne ratkaistaan niin, ettemme vaaranna lastemme ja työtekijöiden terveyttä ja tulevaisuutta yhtään enempää.

Toivomme teille Pyhäjoen kunnanhallitus ja kunnanjohtaja rohkeutta, sydäntä ja viisautta tehdä myöntävä päätös väistötiloista kaikille.

Saaren koulun 29vanhempainyhdistyksen puolesta

Tuija Illikainen

Marjo Luoto-Harjuhaahto

Jyrki Takala

Mira Anttila

