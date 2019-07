Sahat ovat syrjäseutujen elinvoiman moottori. Maakunnassa paikallista raaka-ainetta jalostava puuteollisuus synnyttää monipuolisesti ympärivuotisia työpaikkoja. Vienti tuo alueelle uutta rahaa ja verotuloja, mikä mahdollistaa paikallisia investointeja ja palveluiden kehittämistä.

Jalostuksen osuuden lisääminen synnyttäisi suhteessa enemmän työpaikkoja. Se vaatii kuitenkin isoja investointeja ja kovaa uskoa toimintaympäristön kilpailukykyyn. Toimintaympäristö on valitettavasti muuttunut viime vuosina heikompaan suuntaan.

Suomessa metsiä pitää hoitaa ja näin varmistaa hyvä metsän kasvu ja teollisuuden raaka-ainehuolto. Ei ole mitään järkeä, jos metsiä ei käsitellä ja niiden annetaan riutua ja kuivua pystyyn sen sijaan, että suunnitelmallisesti jalostettaisiin erilaisia puu- ja kuitutuotteita.

Päätehakkuiden ikärajakeskustelu ihmetyttää. Metsä uudistuu, jos siihen annetaan mahdollisuus. Puutuotteitahan menee jo nyt pääasiassa puurakentamiseen ja sivutuotteiden jalostaminen korvaa fossiilisia ja muovipohjaisia tuotteita. Kasvava puu sitoo tehokkaimmin hiiltä ja tuottaa ilmakehään happea. Metsän reipas kasvu se vasta tekee ilmastolle hyvää!

Kaadetusta puusta valmistetaan puurunkoisia taloja ja erilaisia puutuotteita ympäri maailmaa. Se on ympäristötekoa parhaimmillaan. Näissä puutuotteissa hiili pysyy sidottuna. Nyt puurakentaminen esiintyy vasta juhlapuheissa samaan aikaan, kun kaupunkeihin nousee betonisia kerrostaloja ennätystahtiin.

"Keinotekoiset yrityskokorajat tulisi poistaa Ruotsin mallin mukaisesti kansallisista tukijärjestelmistä."

EU:n alueella tiukasti suojelluista metsistä yli 50 prosenttia on Suomessa. Nyt populistisesti on eri tahoilla esitetty, että tarvitaan lisää suojelua ja hakkuurajoitteita, ottamatta selville mikä on tilanne tällä hetkellä. On esitettävä faktoja asenteiden sijaan. Media, moni toimittaja ja asiantuntijat eivät perehdy metsätalouteen kunnolla.

Hyönteistuhot lisääntyvät nopeasti hoitamattomissa metsissä. Etelä-Ruotsissa hyönteistuhot ovat jo arkipäivää. Tuhoalueiden puustossa ei ole laadukasta raaka-ainetta jalostamiseen. Jäljelle jää vain toistuvat metsäpalot tai lahoavat hyönteistuhometsät, joiden osoite on polttokattila.

Hallitus on perustanut uudet toimikunnat tutkimaan yritystukia. Vauhti ja ääni puheissa on kovaa. Yritystukien suurin epäkohta on, että ne eivät ole tasapuolisia eri yrityksille ja vääristävät kilpailua saman toimialan sisälläkin. Eriarvoisuutta on korostettu ennen vaaleja ja sen jälkeenkin, mutta se ei ilmeisesti kuulu yritysten välisiin asioihin.

Keinotekoiset yrityskokorajat tulisi poistaa Ruotsin mallin mukaisesti kansallisista tukijärjestelmistä. Pölkky on ollut kokonsa vuoksi kuljetustuen ulkopuolella jo viisi vuotta, mikä on mielestämme väärin. Logistiikkatuessa on mentävä pahimman kilpailijaan Ruotsin mallin mukaiseen käytäntöön, jossa kuljetustukea myönnetään yrityskoosta riippumatta, kun kyseessä on listaamaton itsenäinen yritys.

Olemme teollisuutena sorateiden kääntöpaikalla, pahiten sijoittuneita koko Suomessa. Ratahankkeisiin kyllä miljardit löytyvät, kun rautatiet pitää saada nopeammaksi. Koillismaalla ja Kainuussa kaikki kuljetus tapahtuu kumipyörillä, mikä on rautateihin verrattuna 30 prosenttia kalliimpaa. Pitää olla fakiiri, että näillä lähtöasetelmilla voi olla kilpailukykyinen viennissä ihan itsekseen.

Tiestö vain rappeutuu ja meitä pitkämatkalaisia ei kuunnella juuri ollenkaan, kun rasitteita lisätään. Jospa aloitetaan toimet heti rakentamalla Kuusamo–Oulu-tielle lisää kipeästi tarvittavia ohituskaistoja. Mutta nyt hallitusohjelmasta kuuluu vain kummia. Dieselin verotusta nostetaan, vaikka viime vuoden aikana polttoainekustannukset ovat jo nousseet. Samaan aikaan Ruotsissa keskustellaan polttoaineiden veron alentamisesta.

Minne katosi hallitusneuvotteluissa aluepolitiikka-sana, jota muutamat ehdokkaat viljelivät ennen vaaleja. Keskustahan unohti viime hallituskaudella koko sanan, mutta nythän sen voisi ottaa taas paremmin käyttöön. Toivotaan, että uusi hallitus on mukana näissä välimatkojen kustannusten sulattelussa ja näin syrjäseudullakin uskalletaan investoida, kun toimintaympäristö paranee.

Jouko Virranniemi

teollisuusneuvos

Kuusamo

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.