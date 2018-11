Pitkäaikaistyöttömille ei tarvita muuta kuin potku hanuriin ja töihin. Se on vaan karu totuus, että tuet aivan liian hyvät ja passivoi pitkäaikaistyöttömäksi. Liiallinen ja liian helpon rahan jakaminen ilman vastiketta tulee saattaa minimiin, ja nyt vihervasemmisto on sitä lisää jakamassa jos joskus pääsevät sen joskus toteuttamaan.

Työllistäminen on aloitettava pitkäaikaistyöttömistä ensin ja tarkoittaa, että työpaikkaa kun tarjotaan, se myös otetaan vastaan.

Ja muutto sinne missä on työpaikka, ilman mitään selityksiä.