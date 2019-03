Kiitän Raahen sairaalan leikkausosaston henkilökuntaa. Olin 25.3. siellä nukutusta vaativassa päiväkirurgisessa leikkauksessa.

Jo seitsemän aikaan aamulla paikalla oli kymmenkunta toimenpiteisiin tulijaa. Keskustelin odotellessa kahden tuntemattoman miehen kanssa, joista toinen oli Kuusamosta ja toinen Oulusta. Luulenpa, että muitakin kuin nuo kaksi oli tullut kauempaa.

He, kuten minäkin, olimme OYSin leikkausjonosta lähetettyjä. Raahehan on jo pitkään avustanut OYSia heidän leikkausjonojensa purkamisessa. Tämän vuoden elokuun alusta on valtiovallan päätöksellä tämä hyvin toimiva kustannustehokas Raahen leikkausyksikkö pakotettu lopettamaan toimintansa. Tämän vuoksi nämä tulevat potilaat kuormittavat kesän jälkeen lisää OYSin leikkaustoimintaa.

Epäilen, että OYS ei selviä uudesta tilanteesta ilman potilaiden odotusaikojen jatkumista. Tämä luonnollisesti tietää OYSin palvelun huononemista.

Raahen leikkaussalit on vasta uudistettu moderneiksi saleiksi ja nyt niihin investoidut rahat menevät kuin Kankkulan kaivoon. Vaikka Raahen henkilökunta on leikkausten lopettamisuhan vuoksi ollut jo pitkään ”löyhässä hirressä”, en voi kuin ihmetellä heidän hyvää työmoraaliaan. He suhtautuivat potilaisiin, kaikesta huolimatta, todella ystävällisesti.

Aamulla kirurgi vielä tarkisti leikkauskohdan ja esitti kaksi toimenpidevaihtoehtoa, joista sain valita. Luotin häneen ja valitsin hänen suosittelemansa tavan.

Juttelimme leikkaussalin, heräämön ja muun henkilökunnan kanssa sairaalan tilanteesta. Näiden jutteluiden aikana en voinut olla huomaamatta heidän tuskaansa ja epätietoisuuttaan siitä, miten elämä jatkuu tulevaisuudessa.

Raahessa on 80 henkilöä yt-neuvottelujen ja irtisanomisuhan alla. Kuitenkaan tämä ei millään tavalla vaikuttanut heidän ystävälliseen ja huolehtivaan työntekoonsa.

Luin äsken Ylen nettisivulta helsinkiläisen terveysalan asiantuntijan lausunnon leikkaushoitojen keskittämisistä. Niistä ei hänen mukaansa ole tullut, eikä tule säästöä vaan päinvastoin.

Hänen mukaansa suurten yliopistollisten sairaaloiden hoitopäivän hinta on kalliimpi kuin tehokkaiden pienempien sairaaloiden. Tässä valossa ei säästöä voi tulla myöskään Raahen leikkausten lopettamisesta, vaan päinvastoin, koska jonotusajat pitenevät, potilaiden kunto heikkenee ja hoidontarve lisääntyy.

Tässä keskittämisinnossa ei tosiasiassa taida olla isoimpana päämääränä kustannusten lasku, vaan että potilaita siirtyisi verorahoilla mahdollisimman paljon yksityiseen sairaanhoitoon.

Luulisi, että tämä lopettamispäätös on mahdollista perua, jos vaan löytyy järkeä, uskallusta ja tahtoa. Peruihan nyt hajotettu hallituskin jälkeenpäin monta huonoksi todettua esitystä ja päätöstä.

Toivottavasti uusi eduskunta ja hallitus ottavat asian pikaisesti käsittelyyn ja muuttavat lakeja ja asetuksia niin, että hyvin toimivia yksiköitä ei lopeteta vaan niiden annetaan jatkaa ja kehittää arvokasta työtään.

Toivon Raahen ja kaikkien maamme sairaaloiden henkilökunnille ja heidän perheilleen jaksamista sekä siunattua kevättä.

Veikko Krekilä

Raahe

