Viime viikkoina olemme joutuneet lukemaan laskennon voimasta pörssiyhtiöiden vanhusten- ja lastenhoidon kulujen minimoinnissa. Laskentoa on käytetty ja käytetään työkaluna lähikoulujen lakkauttamiseen.

Laskento, joka on osa matematiikkaa, ei ole syyllinen tapahtumiin. Ongelma on se, että yhtälöryppäästä jätetään tietoisesti pois asioita, kuten hoidon laatu tai koululaisten vapaa-ajan ja hyötyliikunnan väheneminen.

Koska matematiikan koetaan antavan valtaa, siihen yleisesti suhtaudutaan väheksyen ja sitä osaaviin kateellisesti.

Vaali lähestyvät, mutta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laatukeskustelu on jäänyt kinasteluksi digiloikan hienoudesta tai heikkoudesta.

Uusi perusopetuksen ja lukion ops painottaa sosiaalisia työelämätaitoja. Samaan aikaan koululuokkien asiaosaamisen histogrammi on vaihtunut yksikyttyräisestä kamelista kaksikyttyräiseen. Keskiarvo-oppilas on tilastollinen harha, koska oppiminen on polarisoitunut.

Jari Ehrnrooth kirjoitti kolumnissaan 29.1. tulontasauspolitiikasta. Valitettavasti Pekka Kuusen tulontasauspolitiikka on otettu käyttöön myös perusopetuksessa.

On hienoa, että koululaisilla on kolmiportainen tuenmalli käytössä. Valitettavasti se ei ole estänyt osaamisen polarisoitumista. Samaan aikaan nopeasti oppivat oppilaat on jätetty ilman haasteita tai heille tarjotaan lisää samantasoisia tehtäviä, vaikka hienoja fraaseja heidänkin eriyttämistä viljellään.

"Hyväksytään rehellisesti se tosiasia, että oppimistasoja on useampia kuin se alin, ja samalla jokainen oppilas voisi nauttia oppimisesta."

Perus- ja lukiokoulutuksen arvot ja laatu on avattava myös vaalikeskusteluun. Olisiko aika siirtyä, Ehrnroothia mukaillen, sivistyksen tasauspolitiikasta kansantulon kasvua tukevaan koulutuspolitiikkaan? Tämä tarkoittaisi, että kaikille perusopetuksen oppilaille annettaisiin mahdollisuus haastaa omien kykyjensä rajat matematiikassa ja luonnontieteissä.

Laadullinen eriyttäminen vaatii, että opetussuunnitelmia on kaksi ja niiden pohjalta laaditaan erinomaista ja mielenkiintoista oppimateriaalia tukemaan oppilaan matemaattisen ja luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Hyväksytään rehellisesti se tosiasia, että oppimistasoja on useampia kuin se alin, ja samalla jokainen oppilas voisi nauttia oppimisesta. Numerolukutaidotonta äänestäjää on helppo johtaa harhaan.

Tarja Shakespeare

Kuopio

