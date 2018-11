Ajattelin pistää lusikkani rössypottuun. Se on ollut nykyään esillä ja on ollut kilpailuja rössyn ”tuunaamiseksi”, en tiedä miten se on onnistunut?

Minusta perinneruokia ei saa muutella millään tavalla. Ne on tarjottava ja valmistettava niin kuin on totuttu valmistamaan, muuten ruoka menettää sen merkityksen mikä sillä on ollut, eikä se ole enää muutosten jälkeen perinneruoka.

Tietysti jokainen saa omaan pataan lisätä vaikka ”käpyjä”, mutta ei se ole enää sama ruoka jota mainostetaan perinteisenä ja en ihmettele, jos se ei aina maistu.

Rössypotun valmistus on taitolaji, kuten kaikki ruuanvalmistus. Siihen kuuluu sianpekonia tai jotain muuta rasvaista ruhonosaa, ja se pitää ensin ruskistaa ja kypsentää ennen perunalohkojen kattilaan laittamista. Siihen voi laittaa sipulia jos haluaa ja muutaman pippurin. Viimeiseksi rössykuutiot ja suolaa ja lientä tarpeeksi, sillä rössy vetää nestettä.

Katsoin muutama viikko sitten televisiosta kun ihmisille tarjottiin rössypottua – perunat ja rössy olivat kuiviltaan! Ei se voi olla kovin herkullista, jos keitossa ei ole lientä! Keittoon voi kiehauttaa vettä, jos se menee liian kuivaksi ja liemeen voi lisätä vielä vaikka lihaliemikuution, mutta siinäkin tapauksessa mennään pois perinteestä. Mutta sitä konstia voi käyttää, jos ei arvaa lisätä tarpeeksi nestettä keitettäessä.

Seurasin joku viikko sitten vuorohoidossa olevan läheiseni ja muiden hoidokkien rössypottuannoksen syöntiä. Näytti siltä, että hoidokit eivät osanneet syödä kuivia pottulohkoja ja rössynpalasia. Liekö kokki ”tullista tullut”? Rössypottu tulee keittää ”pitkään liemeen”, muuten se ei ole sellaista kuin sen tulee olla, rössy tosiaan vetää nesteen pehmetessään keitossa.

Pidetään perinneruuat entisellään, ne maistuvat silloin hyvältä. Kaikki eivät tietenkään pidä kaikesta, mutta meille jotka olemme tottuneet perinneruokiin, nautitaan!

Salme Hamari

Oulu

