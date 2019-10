Viime päivinä julkisuudessa on käyty keskustelua syntyvyyden laskusta Suomessa. Aiheeseen liittyvät kysymykset ja keskustelut ovat äärimmäisen herkkiä ja henkilökohtaisia.

Lisäksi kyseessä on monipolvinen asia, johon vaikuttavat lukuisat seikat, kuten uutisoinnin monimuotoisuudestakin voi päätellä. Siksi mitään yksiselitteistä ratkaisua Suomen syntyvyyslukujen nostamiseen ei voida löytää.

Lapsiperheitä koskevassa keskustelussa työn ja perheen yhteensovittaminen on näyttänyt nousevan isoksi aiheeksi. Kalevassa (30.9.) Kelan perhetutkija Anneli Miettinen nostaa aiheen esille ja korostaa, että työn ja perheen yhteensovittamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Lisäksi Mothers in Business MiB ry:n tuoreessa jäsenkyselyssä selvisi, että työpaikan perheystävällisyys on tärkeä kriteeri niin uuden työpaikan valinnassa kuin nykyiseen sitoutumisessa.

Työelämän rakenteiden ja kulttuurin tulisi muuttua ja kehittyä siihen suuntaan, että työ ja perhe nähtäisiin luonnollisena osana arkea. Perheellisyys on rikkaus eikä rasite. Mahdollisuus työhön ja perheeseen tulee olla kaikilla vanhemmilla, sukupuolesta riippumatta.

Me Mothers in Business MiB ry:ssä uskomme, että työ- ja perhe-elämän joustavammasta yhdistämisestä on hyötyä kaikille. Haluamme rohkaista vanhempia näkemään perheen perustamisen vahvuutena. Perhe-elämä ja lapsiarki opettavat monia ajanhallinnan, luovan ongelmanratkaisun ja johtajuuden taitoja, joista on hyötyä myös työelämässä.

"Perheitä tukevat laadukkaat palvelut, perhemyönteiset työpaikat sekä tehokas ja terve työkulttuuri ovat kaikkien etu."

Perhemyönteisyyden lisääminen työelämässä ja suomalaisessa yhteiskunnassa vaatii toimia useammalta eri taholta. Esimerkiksi joustavat työajat, etätyömahdollisuus, joustavuus lomakäytännöissä, päivähoitopalvelujen monipuolisuus, urakehityksen tukeminen kaikissa perhetilanteissa sekä oman esihenkilön ja muun työyhteisön myönteinen suhtautuminen edesauttavat tasa-arvoisemman työelämän muodostumisessa.

Haluammekin kannustaa työpaikkoja pohtimaan omaa perhemyönteisyyttään ja keinoja, joiden avulla työn ja perheen yhdistäminen mahdollistuu. Siten työnantajat saavat itselleen sitoutuneen, hyvinvoivan ja motivoituneen työntekijän. Perheitä tukevat laadukkaat palvelut, perhemyönteiset työpaikat sekä tehokas ja terve työkulttuuri ovat kaikkien etu. Ne tarjoavat ihmisille mahdollisuuden kasvattaa perhettä turvallisessa yhteiskunnassa sekä viestivät siitä, että lapset ja lapsiperheet ovat arvostettu, tärkeä osa yhteiskuntaamme.

Marika Koivuniemi

paikallisvastaava

Anni Karinkanta

paikallisvastaava

Kirsikka Heimonen

viestintävastaava

Mothers in Business MiB ry, Oulu

