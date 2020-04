Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki on viime vuoden lopulta lähtien ajanut suunnitelmaa yliopiston siirtämisestä Linnanmaalta keskustaan. Niinimäen mukaan hänen korviinsa ei ole kantautunut sellaisia argumentteja, jotka olisivat muuttaneet suunnitelmaa.

Suunnitelmaa keskustakampuksesta ovat perustellusti kritisoineet muiden muassa Technopolista pitkään luotsannut hallitusammattilainen Pertti Huuskonen, Technopolis Oy:n Oulun yksikön johtaja Marko Lind, yrityshautomo Kielo Growth Oy:n perustaja Ari Takanen sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton kehitysjohtaja Tiina Rajala.

Käyn seuraavassa läpi kolme Niinimäen keskustakampuksen puolesta esittämää näkökohtaa ja niitä vastaan esitetyn kritiikin.

Keskustelu yliopiston siirtämisestä keskustaan käynnistyi viime vuoden lopulla, jolloin yliopiston hallitus valtuutti Niinimäen selvittämään yliopiston kiinteistöstrategiaa. Tällöin huolena oli pääosin 1970-luvulla rakennetun Linnanmaan kampuksen peruskorjaustarpeen myötä kasvava vuokrataso.

Keskustarakentaminen on kuitenkin kallista, ja kuten Pertti Huuskonen on huomauttanut, yliopiston rakentaminen keskustaan maksaisi yli 300 miljoonaa samalla, kun Linnanmaan rakennusten arvo laskisi yli 100 miljoonaa. Miten keskustakampuksella siis saavutettaisiin säästöjä Linnanmaan kampuksen kehittämiseen verrattuna ja kuka hankkeen rahoittaisi? Vuokratasolla hanketta on vaikea perustella, koska myös hankkeen rahoittaja haluaa oletettavasti hyötyä hankkeesta.

"On kuitenkin vaikea nähdä, miten uuden kampuksen rakentaminen keskustaan ja liikenteen lisääntyminen keskustan ja lähiöiden välillä parantaisivat yliopiston hiilijalanjälkeä."

Seuraavaksi Niinimäki selitti, että Oulun yliopiston edun mukaista olisi sijaita lähellä kaupungin logistista ydintä sekä palveluja, mikä hänen mukaansa palvelisi myös opiskelijoita. Pertti Huuskonen on huomauttanut, ettei keskustaan mahdu riittävästi opiskelija-asuntoja, ja sekä hänen että Ari Takasen mukaan keskusta-asumiseen olisi varaa vain pienellä vähemmistöllä opiskelijoista. Suuri osa kulkisi yliopistolle muualta.

Tutkimusten pohjalta voidaan Tiina Rajalan mukaan sanoa, ettei yliopiston sijainti ole niin olennainen vetovoimatekijä – sen sijaan esimerkiksi korkeatasoinen opetus on.

Uusimpana näkökohtana Jouko Niinimäki on nostanut esille kysymyksen kampuksen ympäristövaikutuksista, kuten sen hiilijalanjäljestä. Tietääkseni tämä kohta ei ole vielä noussut esille laajemmassa keskustelussa. On kuitenkin vaikea nähdä, miten uuden kampuksen rakentaminen keskustaan ja liikenteen lisääntyminen keskustan ja lähiöiden välillä parantaisivat yliopiston hiilijalanjälkeä.

Lopuksi haluaisin kysyä, miten Niinimäki on voinut välttyä keskustakampussuunnitelmaa kohtaan esitetyltä kritiikiltä? Eikö hänellä ole Twitterin viserryksen ohella aikaa seurata paikallislehtien kirjoittelua?

Ville Salminen

sarjayrittäjä ja projektitutkija

Oulu

