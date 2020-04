Kalevassa 5.4. Sunnuntaikäräjät otti kantaa siihen, pitäisikö alkoholin myyntiin puuttua nyt korona-aikaan. Käräjien kanta oli ”ei” äänin 5–0.

Huomiomme kiinnittyi Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lundin toteamukseen, että myynnin rajoittamisen sijaan nyt tulee panostaa tukeen ja apuun sekä erilaisiin etätuen ratkaisuihin.

A-killoissa on päihdeongelmaisten ja päihdetoipujien etävertaistuen tarve huomattu, ja siihen pyritään vastaamaan moninaisin keinoin. Helpoin etätuen muoto on kaverille kilauttaminen, eikä sitä yksinkertaisuudessaan sovi silti vähätellä. Puhelu voi auttaa huonolla hetkellä − ja oikea-aikaisena se voi jopa pelastaa henkeä uhkaavassa tilanteessa. Tästä on A-kiltatoiminnassa kokemusta.

"Helpoin etätuen muoto on kaverille kilauttaminen, eikä sitä yksinkertaisuudessaan sovi silti vähätellä."

A-killoissa on perustettu myös etävertaistukiryhmiä WhatsAppiin, Messengeriin ja Teamsiin. Facebookissa toimii A-kiltatoiminta-niminen ryhmä, joka tarjoaa matalan kynnyksen vertaistukea. Myös mukavaa, yhteistä toimintaa pyritään järjestämään etänä. A-killoissa on muun muassa tietokilpailuja ja musiikkituokioita verkossa. Yhteisille aamu- ja päiväkahveille kokoonnutaan videovälitteisesti samalla kuulumisia vaihtamaan.

Kasvokkain kohtaamista etätapaamiset eivät koskaan syrjäytä, jollei maailma ihan hulluksi muutu. Mutta eivät etävertaistuki ja etätoiminta huono asiakaan ole; myös etänä voi välittyä se tärkein, toisesta välittäminen. Ja se, ettei kukaan jäisi päihdeongelmansa kanssa yksin.

Sinikka Vehkalahti

puheenjohtaja

Oulun A-Kilta ry

Kirsi Mäki

järjestökoordinaattori-koulutussuunnittelija

A-Kiltojen Liitto ry

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.