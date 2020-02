Koska liikenne koskee kaikkia, se on päästökeskustelun keskiössä. Siitä saa hyvät lööpit.

Suurimman ahdistuksen aiheuttaa ilmaston lämpeneminen. Siihen syynä ovat kasvihuonekaasut, joista Wikipedian mukaan hiilidioksidi (CO2) aiheuttaa noin 9–26 prosenttia kasvihuoneilmiöstä. Suurin aiheuttaja on vesihöyry 36–70 prosentin osuudella.

Hiilidioksidin määrään ihminen voi vaikuttaa. Mitä enemmän hiilidioksidia, sitä lämpimämpi ilmakehä, sitä enemmän vesihöyryä.

Henkilöautot aiheuttavat noin 10 prosenttia Suomen CO2-päästöistä. Samaa luokkaa kuin Raahen terästehdas ja Loviisan öljynjalostamo yhdessä tai hiilen käyttö. Turpeen aiheuttamat päästöt ovat noin puolet henkilöautojen päästöistä.

Kulkeminen on välttämätöntä taloudelle. Sen rajoittaminen on helposti ristiriidassa perustuslain kanssa, mutta paljon voidaan tehdä vapaaehtoisesti. Nopein keino on vähentää ajamista. Kauppaan voi joskus kävellä ja julkisia kulkuneuvoja tulee suosia.

Seuraavaksi nopeinta on suosia dieselautoja. Dieselmoottorin hyötysuhde on parempi kuin bensiiniauton, joten CO2-päästöt kilometriä kohtia ovat pienemmät. Mitä raskaampi auto, sitä suurempi ero.

Joissakin eurooppalaisissa suurkaupungeissa, joissa on enemmän asukkaita kuin Suomessa, on kielletty vanhat dieselautot. Ei CO2- vaan hiukkaspäästöjen vuoksi, mikä on liitetty virheellisesti ilmaston lämpenemiseen.

"Jätetään Suomi jälkipolville parempana kuin sen saimme. CO2-päästömme ovat asukasta kohti kaksi kertaa suuremmat kuin Ruotsissa."

Suomi on keskieurooppalaisen suurkaupungin näkökulmasta maaseutua Helsinkiä myöten. Ennen kuin kiellämme dieselautoja, voisimme tehdä jotain sinimusta nokipilvi perässään ajaville yli kaksikymppisille henkilö- ja pakettiautoille.

Dieseliä tehokkaampi keino on sähkö. Sähkömoottoreita on ollut yli sata vuotta ja teollisuudessa niitä pyörii tuhansia pysähtyen vain muutamaksi päiväksi vuodessa. Ne ovat polttomoottoreita luotettavampia ja hyötysuhteeltaan parempia. Sähköauton päästöt riippuvat sähkön tuotantotavasta, johon yhteiskunta voi vaikuttaa rakennusluvilla ja muulla sääntelyllä. Sähköauto antaa mahdollisuuden tuottaa liikkumiseen tarvittava energia päästöttä.

Jätteestä tehty biokaasu on erinomainen vaihtoehto, mutta sen riittävyydestä voi tulla ongelma. Hiilidioksidia yhteyttävän viherkasvuston muuttaminen polttoaineeksi ei taas tunnu järkevältä. Maakaasun tuotannossa vapautuu metaania, joka on 28 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu.

Entisten Lapin ja Oulun läänien alueen väestö on prosentti Saksan väkiluvusta, mutta metsää on saman verran. Harvaan asumisessa on puolensa. Pohjoisessa metsien kasvu syö alueen liikenteen CO2-päästöt moninkertaisesti.

Täällä on opeteltu elämään tuhansia vuosia ja opetellaan edelleen. Nyt meillä on mahdollisuus kuunnella ihmisiä ympäri maailman. Mitä useampi näkökulma, sitä parempi ratkaisu.

Jätetään Suomi jälkipolville parempana kuin sen saimme. CO2-päästömme ovat asukasta kohti kaksi kertaa suuremmat kuin Ruotsissa. Voimme tehdä vielä paljon. Ajatellaan, keskustellaan ja tehdään, mutta ei ahdistuta.

Pertti Paakkolanvaara

Oulusalo

