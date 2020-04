Kalevan artikkelissa 16.4. kerrottiin, että kaupungin pääkirjasto tullaan remontoimaan ja kaupunkilaiset voivat esittää toiveita peruskorjaukseen ja palveluihin liittyen. Hieno asia ja kiitos siitä! Oulun pääkirjasto on tärkeä paikka oululaisille. Se on meidän kaikkien ”olohuone”.

Vaikka osa oululaisista vierastaa betonibrutalismin nimellä kulkevaa arkkitehtuuria ja kirjaston ankeaa ulkonäköä, sisätiloja voi vain ihastella.

Kirjasto on valoisa ja ikkunoista aukeavat näkymät merelle, jokisuistoon ja rantakadulle ovat ihastuttavat. Kalusteet ovat Alvar Aallon suunnittelemia kauniita ja kestäviä, jotka ovat palvelleet kirjaston käyttäjiä 38 vuoden ajan. Kahvilasta aukeavaa näkymää Linnansaareen voi ihastella ruokailun tai kahvihetken yhteydessä.

Vaikka kirjasto on ollut raskaassa käytössä kohta neljäkymmentä vuotta, se on toiminut hyvin ja säilyttänyt sisätilojen kauneutensa. Henkilökunta on ystävällistä ja palvelualtista. Lainattava aineisto on runsasta. Taidetta löytyy seiniltä ja viherkasveja on hoidettu hyvin.

Oulun väkiluku kasvaa voimakkaasti. Kalevan mukaan peruskorjaus tehdään ajatellen kaupungin kehitystä useamman kymmenen vuoden päähän.

Lainaan 16.4. julkaistusta Kalevasta sitaatin: ”Keskuskirjasto on ihmisten, kulttuurin, tiedon ja oppimisen kohtaamistila, jossa kuntalainen voi kokeilla uusinta teknologiaa ja kehittää itseään muun muassa erilaisten kurssien ja tapahtumien kautta, varata työskentelytilan tai järjestää itse toimintaa”. Siinäpä päättäjille miettimistä miten paljon ja millaista tilaa tällainen toiminta vaatii?

Kirjastossa käydessä huomaa tilojen riittämättömyyden. Lukusalit, lehtisalit, kahvio, auditorio, saniteettitilat, atk-tilat ynnä muut ovat ahtaita ja liian pieniä. Riittääkö tähän ylimmän kerroksen tilat, joiden käyttöä nyt suunnitellaan muutettavaksi? Voidaanko näiden tilojen puitteissa rakentaa tulevaisuuden ja nykytilanteen vaatimia kirjastotiloja?

Voitaisiinko ajatella, että Vänmannin saaresta tehtäisiin oululaisille "kulttuurin keskittymä"? Laajennettaisiin kirjastoa parkkipaikalle päin ja tehtäisiin sinne myös kesäkahvila.

Kuinka mukavaa olisi pistäytyä kauppahallissa ja kirjastossa ja samalla istahtaa kesäkahvilaan kahville tai nauttia virvokkeita ja ihastella Pikisaaren ja Linnansaaren rantanäkymiä. Tai kirjastossa käynnin jälkeen voisi jatkaa iltaa teatterissa hyvää näytelmää katsoen. Tehtäisiin pääkirjastosta Oulun omaleimainen Oodi, matkimatta Helsinkiä.

Miten tämä sopii yhteen tornihotellihankkeen kanssa? Radisson Blu hotellin laajennus on loppusuoralla ja toivottavasti myös Hallikaisen torihotelli joskus valmistuu. Tarvitaanko tornihotellia?

Nyt on oululaisten päättäjien asia päättää, kumpaa he arvostavat enemmän, massiivista tornihotellia, joka pimittää kirjaston ja merenrannan, vai oululaisten "olohuonetta" pääkirjastoa. Tämä aika on taloudellisesti vaikeaa, mutta kulttuuritekoja on tehty ennenkin taloudellisesti vaikeina aikoina.

Onko Oulu todella kulttuurikaupunki?

Liisa Ollikainen

kirjaston aktiivinen käyttäjä

Oulu

