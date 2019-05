Toimittaja Markku Rättilä (Kaleva 20.5.) vaati poliitikkojen päätöksiltä isoa kuvaa siltarumpujen sijaan. Hän oli myös tehnyt erikoisen johtopäätöksen, valtuustoryhmien puheenjohtajien vastausten perusteella, että Oulussa on konsensus kuopattu.

Mielestäni Oulussa osataan sopia edelleen yhteistuumin isoista asioista. Ongelma on silti päätösten ja sitä kautta toimeenpanon viivästyminen ja pienemmissä hankkeissa löytyy mielipide-eroja. Isoja asioita tulee katsoa yksityiskohtien kautta ja toisin päin; isot päätökset pitää peilata yksilötasolle. Ja näin Oulussa toimitaan, eikä se ole kyläpolitikointia.

Oulu on yli 200 000 ihmisen kaupunki ja kuntaliitoksen myötä myös kymmenien kylien kaupunki. Kyläpolitikointi on kielteinen sana, mutta ei pidä väheksyä kuntalaisten huolta siitä, miten kaupunki edistää hyvinvointia ja vahvistaa kylien elinvoimaa. Nämä ovat kaikkien kuntien perustehtäviä.

Lyhyen ajan sisällä olemme yksimielisesti tai ainakin isolla enemmistöllä tehneet päätökset Kivisydämestä, kulttuuripääkaupunkihakemuksesta, kaupunkipyöristä, asuntomessuista, Linnanmaan kampuksesta ja monista kaavoitusasioista kuten torin ja aseman seudusta.

Olemme myös yhdessä linjanneet kaupungin ja seudun isot poliittiset tavoitteet kuten liikenneinfra ja vieneet nämä vaatimuksemme hallitusneuvotteluihin. Eikä erimielisyyksiä ole ollut siitäkään, miten tytäryhtiöitä, kuten Oulun Energiaa, Kiertokaarta ja Sivakkaa kehitetään.

"Kouluverkkokeskustelun leiskunta on varmaan tärkein syy, miksi oululainen päätöksenteko näyttää poukkoilevalta ja repivältä."

Poliittiset painotukset toki näkyvät. Verojen ja asiakasmaksujen muuttaminen jakaa mielipiteitä. Talouden tasapainottaminen henkilöstöä vähentämällä tai velanotolla on myös poliittisesti värittynyt keskustelu. Valtuustossa on äänestetty yksityisen yrityksen prosenttiosuuksista palvelujen tuottamisessa.

Johtamisjärjestelmätoimikunta istuu parhaillaan ja tekee esityksensä muun muassa pormestarimalliin siirtymisestä, sen aikataulusta ja lautakuntajaon tarkistamisen tarpeista. Tässä mielipiteet vaihtelevat jopa ryhmien sisällä.

Esitys johtamisen mallista tehtäneen vielä tämän vuoden aikana. Valmisteilla olevasta muutosohjelmasta tulee vaalikauden puolivälin valtuustosopimuksen tapainen asiakirja.

Iso kunnallinen keskustelu, myös meillä, koskee palveluverkkoa. Hyvinvointikeskusten sijoittuminen ja niissä annettavien palvelujen laajuus ovat jatkuvan kehittämisen kohde, mutta ei enää herätä niin paljon intohimoja kuin kouluverkko.

Nyt kuopatussa sote-uudistuksessa jakolinja meni jossain määrin sen hetkisen maan hallituksen ja opposition välissä. Uudistuksen tarpeesta olimme kuitenkin yksimielisiä ja yksituumaisesti olemme selvittämässä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota.

Syy tarkastella kouluverkkoa on vain osittain taloudellinen. Tausta on myös, että ikäluokat muuttuvat ja nykyiset omat koulurakennukset vaativat isoja korjauksia. Samalla on vapautumassa hyviä tiloja muun muassa ammattikorkeakoululta. Peruskoululaisten määrä vähenee, mutta lukiolaisten määrä kasvaa.

Kouluverkkokeskustelun leiskunta on varmaan tärkein syy, miksi oululainen päätöksenteko näyttää poukkoilevalta ja repivältä. Tähän Markku Rättilä varmaan myös viittaa artikkelissaan.

Politiikassa voi tehdä päätöksiä konsensushengessä, mutta joskus keskustelu pitää keskeyttää ja on tehtävä päätös. Äänestäminen on edelleen hyvä tapa päättää. Poliitikot ovat siitä erityinen ihmisryhmä, että hävitynkin äänestyksen jälkeen mennään eteenpäin ja tuetaan päätöstä, vaikka oma kanta olisi ollut toinen. Aina tulee eteen uusia asioita.

Kyösti Oikarinen

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Oulu

