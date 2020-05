On totta, että Virpiniemessä on mainituista kohteista parhaat maastot mutta kaikille sijainti ei ole optimaalinen. Lisäksi Sankivaarassa on todella paljon ampumahiihdon harrastajia joita ei voi unohtaa keskusteltaessa ensilumenladun sijainnista. Kaupunki kasvaa ja ehkä tarve olisi sille, että latuja tehtäisiin useampaankin paikkaan. Auranmaja on sijainnin puolesta hyvä mutta mäkisempi maasto sijoittuu n. reilun kilometrin päähän parkeista. Oletan myös, että lumi säilyisi metsässä paremmin ja ei mene niin nopeasti jäälle lämpimien jaksojen aikana. Tämä puoltaa ladun sijoittamista kohtuu lähelle parkkeja kuten Sankivaarassa ja Virpiniemessä on mahdollista tehdä. Olisiko vaihtoehto pitää ensilumenlatu Sankivaarassa ja ylläpitää toinen Virpiniemessä? Latujen hoidosta kiitokset!