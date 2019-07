Kaupunginarkkitehti Janne Rajala kirjoitti (Kaleva 30.6./Näkemys) ”Oulun teatterin ja kaupunginkirjaston sommitelman kolmanneksi elementiksi suunnitellusta ennennäkemättömiin korkeuksiin kurottavasta taivaanraapijasta”.

Tämä sai minut raapimaan päätäni, sillä olen nähnyt Kalevassa aiemmin hankkeesta artikkelin ja havainnekuvan.

Arkkitehdin kirjoituksessa on kaikki kliseet, joilla hanketta markkinoidaan ja hämmennetään päättäjien ja kaupunkilaisten mielipiteitä. ”Peräti 22-kerroksinen rakennus on poikkeuksellisen merkittävä Torinrannan ja koko Oulun kaupungin imagolle”.

Näin varmaan olisi, mutta tuskin positiivisessa mielessä. Arkkitehdin mielestä ”Ajat ovat muuttuneet, nyt maailmalla ja myös Pohjois-Suomessa puhaltavat uudet tuulet ja voimakkaat nousuvirtaukset. Tornitalolla on poikkeuksellisen näkyvän sijaintinsa ja korkeutensa kautta varsin oleellinen rooli koko kaupungin silhuetissa sitä hallitsevana merellisenä tunnuksena." Torni todella kaappaisi mereltä vallan.

Arkkitehdit ovat monistaneet betonilähiöitä aikakauden trendeinä tai tehneet ympäristöstä poikkeavia yksittäiskohteita. Arkkitehtoniseen näkemykseen, jos sellaista on ollutkaan, ei ole ollut rohkeutta ja arkkitehtiliitto on taannut ne SAFA-leimalla. Nyt on vallalla korkean rakentamisen ihannointi, jossa seurataan taas rakennuttajien toiveita.

"Toivottavasti Oulukin rakentaa harkiten muoti-ilmiöistä vapaata Pohjolan Valkeaa kaupunkia."

Torinrannan yksittäinen törö ei tarjoa yleisiä palveluja eikä sovi kulttuurirakennusten joukkoon, joita täydentäisi paremmin mainittu Luupin taide- ja tiedekeskus. Torin merinäkymä olisi säilytettävä ja mereltä tulijat ottaisi vastaan arkkitehdin kaipaama vierasvenesatama. Arkkitehdin sanoja käyttäen ”ne rakentaisivat vahvaa pohjoisen arkkitehtuurin ja kulttuurikaupungin brändiä, imagoa sekä imua”.

Helsingin seudulla syntyy näitä megarakennuksia kuin sieniä sateella. Onneksi saamme nauttia Helsingin suojellusta historiallisesta keskustasta. Toivottavasti Oulukin rakentaa harkiten muoti-ilmiöistä vapaata Pohjolan Valkeaa kaupunkia.

Heikki Komokallio

42 vuotta Keravan kaupunginarkkitehtina ja -valtuutettuna

Kemistä sotaevakkona ja varusmiehenä Oulussa

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.