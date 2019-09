Monissa eri yhteyksissä on keskusteltu Oulusta matkailukohteena. Joissakin haastatteluissa on vastattu, kun on kysytty, mitä näyttäisit kaupungista tänne tuleville vieraillesi, ettei oikeastaan löydy mitään erityistä.

Yleisemminkin on todettu, ettei Oulua voi mainostaa millään yksittäisellä luonto- ja/tai kulttuurikohteella, joita monista muista kaupungeista löytyy.

Tällainen aivan poikkeuksellinen kohde on kuitenkin olemassa aivan silmiemme edessä, jossa vietämme runsaasti aikaa hyödyntäessämme sen luomia monia mahdollisuuksia niin kulttuurin, luonnon kuin liikunnankin parissa. Tällainen ihmepaikka on Oulu Suisto – Oulu Delta. Alue alkaa patosillalta liittyen Oulujoen maisemaan ja ulottuu Nallikariin meren rannalle.

Meidän tulisi nähdä suistoalue laajana kokonaisuutena ja markkinoida sitä myös sellaisena nostamalla samalla esille sen tarjoamia yksittäisiä huikaisevia kokemuksia. Mitä kaikkea sieltä löytyy? On oikeastaan turha luetellakaan useille niin tuttuja asioita. Tunnemme ne jo varsin hyvin, mutta harvoin tarkastelemme niitä kuitenkin kokonaisuutena.

"Meillä on todellakin kohde, jota voimme ylpeänä esitellä ja mainostaa kaikkialle maailmassa."

Alue on ensinnäkin erinomainen liikunnan kohde niin kävellen, juosten kuin pyöräillen. Nyt sitä voi entistäkin helpommin hyödyntää esimerkiksi uusien sykkelien avulla.

Sieltä löytyvät Hupisaarten elävät purot, lasten hienot leikkikentät ja huvittelukohteet, museot, teatterit, kirjasto, Linnansaaren pitkän historian muisto, Pikisaaren perinteikäs miljöö, Alvar Aallon arkkitehtuurin upea käden jälki, Kuusisaaren mielenmaisema, kalastajien paratiisi, lukuisten siltojen lumo, torimaisema siihen nousevine uusine kohteineen, Hietasaaren luonto, Nallikarin merenranta kylpylöineen ja ravintoloineen, upean leirintäalueen kutsu, auringonlaskun loisto ja kevään kimmeltävät jääkentät.

Siinä on kokonaisuus, joka varmasti houkuttelee niin itse oululaisia kuin vieraita kauempaakin vuodenajasta riippumatta. Meidän on vain syytä nostaa se esille yhtenä tarinakokonaisuutena ja samalla kehittää sitä eteenpäin niin, ettemme pilaa sen tarjoamia hienoja luontoelämyksiä. Meillä on todellakin kohde, jota voimme ylpeänä esitellä ja mainostaa kaikkialle maailmassa.

Olavi K. Fält

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.