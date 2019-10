Oulun kaupungin pitää ehdottomasti satsata parempaan joukkoliikenteeseen ja tarpeen vaatiessa ostettava lisää liikennepalveluita bussifirmoilta niillekin linjoille, jotka eivät kaupallisesti tuota.

On totta, että joukkoliikennekin on liiketoimintaa, mutta kaikkia päätöksiä ei kuitenkaan voi eikä saa tehdä pelkästään kannattavuuden perusteella. Koska kysymys on yleishyödyllisestä palvelusta, on linjat ehdottomasti hoidettava olipa se taloudellisesti kannattavaa tai ei.

Tällä hetkellä Oulussa on kokonaisia kaupunginosia, joihin eivät mitkään paikallisbussit kulje. Esimerkkinä Hiukkavaara, Rusko, Hietasaari ja Nuottasaari.

Hiukkavaarassa sijaitsee paljon nuorten harrastustiloja, eikä läheskään kaikilla ikänsä takia ole ajokorttia, joten ainoa mahdollisuus on kulkea paikallisbussilla. Lisäksi sinne on tulossa uutta asutusta. Ruskossa taas toimii useita työnantajia, kuten jätteenkäsittelylaitos, posti ja ensi vuonna myös Oulun Keskuspesula.

Hietasaareenkaan ei enää pääse bussilla, koska nykyinen reitti ei ulotu Nallikaria pidemmälle. Kuitenkin Hietasaaressa on esimerkiksi Ytyä, Ponipiha, kauppapuutarha ynnä muuta sekä runsaasti erilaisia kesätapahtumia.

Nuottasaareen pääsi bussilla vielä joitakin vuosia sitten, mutta nykyinen reitti ei ulotu enää Limingantullia pidemmälle.

Pitää muistaa, että toimiva ja kattava joukkoliikenne on kuitenkin imagokysymys ja se nostaisi kerralla myös kaupunkimme profiilia, varsinkin, jos Oulu havittelee kulttuuripääkaupungin titteliä. Kaikkea ei siis voi mitata rahassa, koska on muitakin arvoja.

”Tamperelaiset tekivät viisaan päätöksen hankkimalla joukkoliikenteeseen pikaraitiovaunuja.”

Muutenkin pitäisi suosia ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja yksityisautoilun sijaan ja biopolttoaineella toimiva joukkoliikenne olisi parempi ratkaisu tulevaisuuttakin ajatellen. Sitten se ikivihreä toivomus: Joukkoliikenne on ehdottomasti sovitettava muiden matkailupalveluiden yhteyteen ts. lentokentältä ja kentälle pitää saada bussiliikenne toimiman paremmin.

Niin ikään bussireittejä on parannettava junamatkustajiakin ajatellen. Pysäkkien on ehdottomasti sijaittava rautatieaseman välittömässä läheisyydessä ja vuorot on ajettava aina junien saapumis- ja lähtöaikoja ajatellen, niin kuin on laita kaikissa vähääkään itseään kunnioittavissa eurooppalaisissa metropoleissa. Citybussitkaan eivät enää aja aseman kautta, ja nekin lopettavat harmillisesti liikennöimisen jo alkuillasta.

Kaikki nämä ovat poliittisia valintoja ja kaikki riippuu siitä, mitkä poliittiset voimasuhteet ovat milloinkin vallalla päättäjien keskuudessa. Mutta olipa niin tai näin: Eiköhän ole jo korkea aika saada joukkoliikenne vastaamaan ei pelkästään tämän päivän, vaan myös tulevien aikojen tarpeita.

Tulevaisuutta ajatellen pitäisi vihdoinkin aloittaa myös paikallisjunakokeilu, mistä olen aikaisemminkin kirjoittanut. Kokeilu voitaisiin aloittaa sm-kakkosilla, joten aivan heti ei tarvitsisi investoida uuteen kalustoon ainakaan kokeiluvaiheessa.

Tamperelaiset tekivät viisaan päätöksen hankkimalla joukkoliikenteeseen pikaraitiovaunuja. 1960-luvulla Turku tarjosi ratikoitaan Ouluun, mutta me pöljät emme ottaneet. Tulevaisuutta ajatellen se kauppa olisi ollut meille todella edullinen. Ollaan siis tänä päivänä viisaampia ja pidetään huoli, että saadaan vihdoinkin kaupunkiimme toimiva joukkoliikenne. Oulun väkiluku kasvaa, joten nyt jos koskaan pitäisi ajatella päätöksenteossa myös tulevia sukupolvia ja kaupunkilaisten tulevia tarpeita nykyisiäkään unohtamatta.

Juha Varjo

Oulu

