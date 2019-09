Oulu hakee kulttuuripääkaupunkistatusta vuodelle 2026. Kaikille kaupunkilaisille tarkoitetun yhteisen hankkeen tavoitteisiin on kirjattu, että myös pienillä toimijoilla on mahdollisuus olla mukana suuressa kokonaisuudessa. Kaupungin syliin kietoutuvan Pikisaaren pittoreski idylli voi huolella vaalittuna olla eurooppalaisesta näkökulmasta kiinnostavaa.

Kaupunkimme päättäjät ovat sitoutuneet päätöksenteossaan kulttuurimyönteisyyteen ja kansalaisten kuulemiseen. Molemmat näistä vaativat rohkeutta, avarakatseisuutta ja lujuutta.

Oukan yhteisötoiminnan tiedotteen mukaan ”Yhteisötoiminnan tavoitteena on edistää kaikenikäisten asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja saada asukkaat osallistumaan ja vaikuttamaan elinympäristöään ja kaupungin palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.” Tätä tukemaan on yhteisötoiminnassa kehitetty muun muassa osallistuva budjetointi ja kaupunginhallituksen (19.8.) hyväksymä vuorovaikutussuunnitelma vuosille 2019–2021.

Vuorovaikutussuunnitelma turvaa kuntalaisten ja alueiden asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuudet Oulussa jo asioiden suunnittelu- ja valmisteluvaiheissa. Edellä mainittu yhteisöä osallistava kehitys on erinomaista.

"Markkinalähtöisen keskittämisen ja suuriin yksiköihin survomisen vastapoolina todellista kansalaisrohkeutta on pienimuotoisten ja inhimillisten toimintojen mahdollistaminen."

Pikisaaren asukkaat ja saaren taiteilijayhteisö haluavat olla mukana vaikuttamassa alueen tulevaisuutta suuntaaviin ratkaisuihin. Viime toukokuussa jouduimme luopumaan perinteikkäästä käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta, joka on ollut saaremme sydän vuodesta 1980 lähtien.

Kannamme syvästi huolta Osekilta vapautuneiden tilojen jatkokäytöstä, sillä päätöstä koulutuskuntayhtymän omistamien tilojen tulevaisuudesta ei kaupungin taholta ole tehty. Millä tavalla kaupunkilaisia tai saaren asukkaita kuullaan tämän asian valmistelussa?

Ehdotamme, että kaupunki kulttuuristrategiansa mukaisesti ohjaa Pikisaaren oppilaitokselta vapautuneet tilat kulttuurin ja taiteen käyttöön. Moniäänisen tulevaisuuden kulttuurikampuksen vahvuustekijöitä voisivat toiminnassa olla taiteidenvälisyys, osallistavuus ja ketterä muuntuvuus. Erityisesti uraansa aloittelevien nuorten taide- ja käsityöammattilaisten mahdollisuudet päästä osaksi luovaa synergiaa tulee mahdollistaa.

Pikisaarella on merkittävä asema kaupunkilaisten identiteetin rakentajana. Pienteollisuuden sekä luotsi- ja laivatoiminnan jatkumona saari indentifioituu nykyisin taiteilijoiden ja kulttuurin sisällöntuottajien saarena. Vahvistakaamme tätä ja puhaltakaamme kantavaa ilmaa siipien alle kulttuuri-ilmastonmuutoksen avulla.

Markkinalähtöisen keskittämisen ja suuriin yksiköihin survomisen vastapoolina todellista kansalaisrohkeutta on pienimuotoisten ja inhimillisten toimintojen mahdollistaminen. Suurenkin kaupungin keskustassa voi olla pienen saaren kokoista toimintaa. Tämä asetelma on parhaimmillaan ”rohkeasti reunalla”, jossa olemassaolon itseisarvo on vahvistaa paikallista identiteettiä.

Petri Kauppinen

Marjo Kemppainen

Kulttuurisaari ry.

Oulu, Pikisaari

