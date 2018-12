Mirja Niemitalo kirjoitti kolumnin otsikolla ”Kaupunkipalatsista oululaisten oma olohuone” (Kaleva 3.12.) Niemitalo ajatteli avoimesti ja kutsui kansalaisia keskustelemaan talon käyttötarkoituksesta ja vaikuttamisesta remontin suunnitteluun.

Luin jo alkusyksystä asiasta ja totesin, että tässä on hieno rakennus kaupunkilaisten ”olohuoneeksi”. Määritellään tietty neliömäärä tiloiksi, joihin syntyy ihmisten luoma yhteisöllisyyden ilmapiiri.

Toinen tarpeellinen teema ja tilan tarvitsija on Kulttuurikaupunki 2026 -hankkeen toimipiste. Tänne synnytetään luoville neuvonantajille visiointi- ja innovointikeskus. Myös muut nimetyt työryhmät toimisivat täällä.

Keskukseen tulisi ihmisiä palveleva toimintapiste, jossa otetaan vastaan ideoita. Euroopan kutsutut ja muut vieraat ja turistit olisivat enemmän kuin tervetulleita tutustumaan infoon ja taloon.

Kolmantena teemana on IPCC:n, YK:n ynnä muiden ilmastomuutoksen toteutus- ja toimijatilat. Oulun tavoitteena on olla hiilineutraali 2040. Tässä on iso hanke, jonka toteutukseen tarvitaan paljon resursseja.

Yksi lämpövoimalan sammuttaminen ja biovoimalan tekeminen ei vaikuta kuin muutaman prosentin. Liikenteen ja teollisuuden päästövähennykset pitää saada käyntiin heti!

Ensimmäisenä hyvänä työnä voisi olla itse kaupungintalon remontti mahdollisimman hiilineutraalisti. Asia olisi saatava jo ennen joululomia niille tahoille, jotka tekevät korjaussuunnitelmia parhaillaan. Korjausprojektista informoidaan asukkaita säännöllisesti ja energiaratkaisut tuleva olemaan esillä talon yhdessä teemaosastossa; nollahiilijalanjäljen tulevaisuuden energiaratkaisut.

Neljäntenä teemana ja isona asiana näkisin innovaatiokeskuksen, johon on pääsy uusien ideoiden startup- ja ”siemenvaiheen” mikroyrityksillä, joiden bisnesideat olisi testattu asiantuntijaryhmässä. Tämä ryhmä muodostuisi esimerkiksi Kasvu Open -sparraaja resursseista.

Näin saataisiin vihdoin Oulun uusimmat kehitteillä olevat ideat kaupungin uuteen sykkivään sydämeen ja uskon, että keskus antaisi yrittäjille ex potenssiin kohoavat ideointi- ja kehittämiskyvyt.

Viidentenä on uusien mobiililiiketoimintojen info- ja esittelykeskus. Ensimmäisenä luodaan 5G-verkko talon ympäristöön. Tiloissa esitellään uusimmat sovellukset, pelit ynnä muut, joita keksitään näissä startupeissa ja Teknologiakylässä. Samaan aikaan Nokia, VTT ja yliopisto toisivat esille 6G-syntytarinaa.

Nyt kaupunki voi tehdä vuosisadan kulttuuriteon ja tarjota talon joululahjana yhteisön käyttöön.

Veli-Matti Veijola

Oulu

