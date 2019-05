Oulun kauneuspadon vaara on siinä, että se on jyrkkäreunainen ja pitkä. Veden virratessa siitä riittävällä voimalla yli muodostuu sen alle alavirran puolelle erittäin voimakas ja syvä pystypyörre, stoppariaalto, kuten pulsaattoripesukoneessa, jolla voi olla alavirran suuntaan pituutta useita metrejä.

Pyörre on myös vertikaalitasossa viettävä patoa kohti. Jos sitä lähestyy alavirran puolelta se ikään kuin imaisee kohti patorakennelmaa, kuten juuri palomiesten veneelle kävi. Tappavaa siinä on se, että se ei luovuta saalistaan helposti otteestaan, vaan pyörittää siihen joutunutta kuten pyykkiä pesukoneessa niin kauan kuin virtaus on riittävän voimakas.

Patorakenteen pituudesta johtuen pyörre on padon pituinen ja poistuminen sivuvirrasta on mahdotonta, kun sellaista ei ole. Hyvä esimerkki ilmiöstä on nähtävissä Laanaojan kynnyksissä, joissa pullot pyörivät iloisesti pystypyörteessä pitkiäkin aikoja.

Ainoa poistumistie uimarille tällaisesta pyörteestä on yrittää päästä sukeltamalla mahdollisimman lähelle pohjaa ja sitä kautta pohjavirran kautta alavirtaan pois imun vaikutuksesta. Sieltä se vesi purkautuu eteenpäin. Tällaisessa keinotekoisessa rakenteessa pohjavirran voima saattaa olla heikko. Toisin sanoen pyörteeseen joutuvalla on erittäin pienet mahdollisuudet selvitä hengissä.

"Poistetaan surmanloukku rakentamalla betonikynnyksen alapuolelle riittävän pitkällä luonnonkivillä rakennetulla luiskalla, jolloin tällaista stoppariaaltoa ei enää synny."

Padolla olevan pelastaminen on erittäin vaarallista ja vaikeaa, ellei mahdotonta käytettävissä olevilla varusteilla. Patoa lähestyminen vesikulkuneuvolla alavirran puolelta vie ojasta allikkoon ja ylävirran puolelta antaa todennäköisesti saman lopputuloksen. Ainoa toimiva ratkaisu on pienentää virtausta sulkemalla patoluukut ja kävellä patoa takaisin.

Tietysti voi yrittää pelastaa helikopterilla yläilmojen kautta, mutta siinäkin on vaarana pelastettavan horjuttaminen virtaan potkuri-ilmavirran vaikutuksesta.

Asiaa voisi lähestyä toiselta kantilta. Poistetaan surmanloukku rakentamalla betonikynnyksen alapuolelle riittävän pitkällä luonnon kivillä rakennetulla luiskalla, jolloin tällaista stoppariaaltoa ei enää synny. Luiskaa muokkaamalla sinne voidaan kosken näyttävyyden lisäämiseksi saada pienempiä ja kapeampia stoppariaaltoja, jonne ei tavallisella tallaajalla ole mahdollista päästä. Padon tasainen niskaosa muotoillaan sellaiseksi, että siinä on hankala kävellä, jolloin se ei houkuttelisi kävelijöitä sinne.

Esa Veijola

koski- ja melontaopas

Haukipudas

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.