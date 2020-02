Olen muutamissa kaupungin keskustaa koskevissa jutuissa, nimimerkki keskusteluissa, tuonut esille tuon saman huolen.

Kukaan koskaan missään milloinkaan ei ole ollut huolestunut asiasta.

Ei edes yrittäjien etujärjestöt.

No sen verran on että henkilöautoilijat on aina haukuttu lyttyyn.

Tässon seki mielenkiintoinen asia että autoliikenteen haukkujat merkkautuvat yliopiston suunnalle.

Hallituskadulla yrittäjät kertovat, jos oikein puristaa, melkein mafiatyylisetä toiminnasta kaupungin taholta.

Olenkin tullut vakuuttuneeksi miltä taholta kaupunkia määrätään, valitettavasti.

Nyt liiketoimintapaikkoja alkaa olla keskustan ulkopuokloisilla alueilla ja Raksila ja Matkakeskus ko saadaan valmiiksi on Valkea ja sen seutu tyhjä.

On tietysti se vihreä mafiatyylinen vaara että tuo mafialuontoinen kauppatoiminta ottaa senki alueen hallintaansa. Se ei kyllä käy ilman Oulun kaupungin joidenkin päättäjien voitelemista, valitettavasti.