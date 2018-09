Oulussa on puhuttanut viime päivinä asunnottomien päihteidenkäyttäjien oleskelu keskustassa. Mielestäni voivottelu tai kauhistelu ei auta tilannetta lainkaan. Sen sijaan pitää lopultakin etsiä ratkaisuja heidän tilanteisiinsa, asumiseen, sosiaali- ja terveydenhoitoon ja erityisesti päihdepalveluihin.

Nyt keskustassa näkyvät henkilöt ovat vain osa oululaista päihdeongelmaa, sillä kaupungissa on paljon myös päihdeongelmaisia nuoria, jotka asuvat milloin missäkin. Useimmat heistä ovat saaneet häädön ja talous on kuralla. Velkaneuvontaan ja päihdekuntoutukseen on vaikeaa päästä, eikä niihin ole aiemmissa budjettineuvotteluissa löytynyt rahoitusta, vaikka me vasemmistolaiset olemme tehneet niihin esityksiä.

"Nyt keskustassa näkyvät henkilöt ovat vain osa oululaista päihdeongelmaa, sillä kaupungissa on paljon myös päihdeongelmaisia nuoria, jotka asuvat milloin missäkin."

Esitän, että Oulun kaupunginvaltuustossa kootaan eri puolueiden valtuutetuista työryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa ennen 17.10. pidettävää valtakunnallista Asunnottomien yötä. Siihen mennessä pitäisi valtuutetuilta löytyä ehdotuksia, miten näiden ihmisten elämäntilanteita voidaan tukea niin, että he saavat katon päänsä päälle ja paremman elämänlaadun.

Sen lisäksi pitää ehkäistä vaikeuksissa olevien ihmisten joutumista päihdeloukkuun muun muassa sosiaalista kuntoutusta ja tukityöllistämistä lisäämällä. Esitykset tulee viedä tämän syksyn budjettineuvotteluihin.

Välittämisellä saamme yhdessä enemmän aikaan. Tervetuloa kaikki kiinnostuneet mukaan Asunnottomien yön järjestelyihin.

Anne Huotari

valtuutettu (vas.)

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.