Euroopan kulttuuri on tulossa Ouluun, vai näyttävätkö oululaiset mistä kana Euroopassa pissii? Tuoreena oululaisena hieman ihmettelen missä ovat nyt ne "elämää muuttavat kokemukset", joita on kulttuuripääkaupunkityöryhmä meille luvannut?

Tavalliset ihmiset eivät ole tosissaan ottaneet tätä hakemusta omakseen. Ei, vaikka iskulauseita on keksitty pienen lipaston laatikot pullolleen. Sinne laatikoihin ne jäävätkin, jos kohta ei ala kunnon "rumputus".

En aliarvioi Valveen toimintaa tai väheksy ilmakitarakisaa. Tykkään Pikisaaresta ja Koitelista, mutta intohimo päästä kulttuuripääkaupunniksi oululaisilta puuttuu. Halutaan luetella tuhat eri paikkaa, mihin rahaa voisi laittaa ja pidetään turhana intoilemisena hakea tänne mitään eurooppalaisuutta. Silti ihastellaan Lumo-festareilla, menemme pää kolomantena jalkana katsomaan Pölökkypäiden valopolkua Martinniemeen.

Sitähän se kulttuuri juuri parhaimmillaan on, sitä, että ihastutaan ja ryntäillään illuusioidenkin perään. Mutta eivät Oulun keskustan muutamat tapahtumat eivätkä reuna-alueiden kirppusirkuset meille tuota tavoiteltua kulttuuripääkaupunnin titteliä tuo. Siihen tarvitaan oululaisten oma tahto, tahtotila, jolla saadaan ihmeitä aikaan.

Oma kokemukseni Oulusta on siis uuden oululaisen näkemys nykyisestä kotikaupungista. Ensivaikutelmaa ei voi uusia, joten sen kanssa on elettävä, jos mikään ei muutu. Oulussa rakennetaan paljon ja se näkyy myös turisteille ja uusille tulokkaille hyvänä asiana. Täällä on uskoa tulevaisuuteen. Myös asukkaat ovat suorapuheisia ja rehellisiä.

Mutta mikä täällä sitten on kulttuuria? Toripolliisi? No, torin sanotaan olevan kaupungin sydän, Oulussa torin palvelut ovat huvenneet siitä mitä muistan pikkupoikana täällä olleen. Silloin tori oli vilkas kauppapaikka, nyt kauppahallikin on remontissa. Valmistuu kaiketi vuoteen 2026 mennessä, mutta kulttuuripääkaupunnin haku on sitä ennen. Eikä me oululaiset anneta anteeksi sitä, ettei kaupunki tarjonnut kauppahalliyrittäjille väistötiloja.

Myös näkymä torilta jokisuistoon on masentava. Kun katsoo teatteritalon torin puoleista fasadia ymmärtää, miksi joku on joskus kirjoittanut, että Oulu on paska kaupunni. Eikö nyt kulttuurikiimassaan joku voi ehdottaa siihen harmaaseen hehtaariseinään uutta pintaa, esimerkiksi joku mosaiikkitaideteos olisi minun mieleeni. Halvempikin ratkaisu tyydyttäisi, vaikkapa muraali.

Nyt voisivat poliitikkomme näyttää sitä hallittua hulluutta, jota ovat kirjoittaneet hankkeen mahdollisuuksiin. Jospa siis täyttäisimme sen harmaan seinän kulttuurityhjiön ennen kuin esittelemme aseman seudun uutta wow-arkkitehtuuria. Kyllä haluamme tehdä himokkaasti uutta, mutta kun tuo torin seutukin kaipaisi jotain uutta.

Terwa Towerkaan ei peitä tuota masentavan harmaata teatterin seinää. Sitäkö kulttuuriväki nyt sitten näyttää valintatoimikunnalle? Menkää kulttuuriväki torille sateisena harmaana päivänä ja kuvitelkaa hakevanne Euroopan kulttuuripääkaupunnin statusta. Kulttuuripääkaupunkihanketta kannattaen

Ari Alsio

Oulu

