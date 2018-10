Syksyn aikana on ollut uutisia, että Iijoen vaelluskalojen palauttamisessa on saatu myönteisiä tuloksia. Jokisuussa Raasakan vanhassa uomassa todettiin olevan luontaisesti siinä kasvaneita smoltteja, lohenpoikasia. Haapakosken voimalaitokseen on kehitetty smolttien alas merelle päin mahdollistava väylä. Uutiset kannustavat jatkamaan toimia vaelluskalojen palauttamiseksi Iijokeen.

Seuraava tavoite on rakentaa nousureitti Raasakan maapatoon. Oulun Merikosken nousureitti osoittaa, että kalat käyttävät sitä. Nousuväylä Raasakan maapadossa mahdollistaisi kaloille uida Maaliskosken alapuolelle. Siitä aukeaisi jo reitti Martimojokeeen. Maalismaan vanhan uoman pohjapatoihin rakennettavat nousuväylät mahdollistaisivat kalojen pääsyn aina Kierikkiin asti.

Merkikosken ”katseluikkuna” on herättänyt laajaa huomiota. Samanlainen ikkuna Kierikin nousuväylässä lisäisi varmasti museon kävijämäärää ja tunnettavuutta. Sen rakentamisen jälkeen olisivat vuorossa pääuoman yläpuolisten voimalaitosten nousutiet.

Yli-Iin kirkolla laskee pääuomaan Siuruanjoki. Maalismaan kulkuväylät avaisivat kaloille vapaan pääsyn koko joelle. Alueen turvetuotanto ja metsäojitus ovat eräiden tietojen mukaan huonontaneet veden laatua, mutta sen parantaminen ei liene mahdotonta.

"Maalismaan vanhan uoman pohjapatoihin rakennettavat nousuväylät mahdollistaisivat kalojen pääsyn aina Kierikkiin asti."

Haukiputaan, Kiimingin ja Yli-Iin liittäminen Ouluun lisäsi kaupungin kiinteistöverotuloja. Liitosalueella olevat voimalaitokset maksavat lähes miljoonana euroa vuosittain kiinteistöveroa. Martimojoki virtaa pääosiltaan Oulun alueella. Sen varrella olevat mökkiläiset ja Yli-Iin asukkaat maksavat vuosittain kiinteistöveroa. Olisi oikeus ja kohtuus, että Oulun kaupunki käyttäisi osan niistä vaelluskalojen palauttamisen rahoittamiseen.

Me Kollaja-Kipinän alueen oululaiset mökkiläiset olemme kiitollisia Pudasjärven kaupungille aktiivisuudesta vaelluskalojen palauttamiseksi. Näin saamme palautetta maksamistamme kiinteistöveroista.

Mielestämme päävastuu vaelluskalojen palauttamisen rahoittamisesta kuuluu Pohjola Voima Oy:lle, saahan se suurimman hyödyn voimalaitoksista.

Matti Korhonen, Pentti Niskanen, Pekka Harju, Paavo Hiltunen, Timo Matinlauri, Matti Liikala

oululaisia mökkiläisiä Kollaja-Kipinässä

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.